Ai deja un job full-time, insa esti nemultumit de salariu? Microjoburile sunt o optiune foarte buna daca vrei sa castigi usor niste bani in plus. Ai nevoie doar de cateva ore libere dupa serviciu si, in cele mai multe cazuri, de un laptop.

Microjoburile sunt proiecte pe care le poti face pe langa job, nu iti ocupa mult timp si te ajuta sa iti rotunjesti veniturile in fiecare luna. Proiectele le poti alege in functie de hobby-urile pe care le ai, de abilitati ... si de timpul pe care il ai la dispozitie. Posibilitatile sunt nenumarate, tocmai de asta iti venim in ajutor cu cateva sugestii.

Microjoburi pentru cei care vor sa castige usor bani

Ecommerce, web design, traduceri

Poti sa te apuci de ecommerce, adica sa vinzi lucruri in mediul online. Nu iti trebuie nicio pregatire speciala. Tot ce ai de facut este sa cumperi de pe site-uri gen eBay si Amazon si sa iti vinzi produsele pe diferite portaluri de vanzari online (olx.ro sau okazii.ro). Ai nevoie doar de o camera foto (ca sa pozezi lucrurile pe care urmeaza sa le vinzi), un card bancar si de ... cateva ore libere.

Asistenta online este genul de activitate care poate fi facuta de oriunde, cu conditia sa ai un calculator sau laptop la dispozitie. De exemplu, poti alege sa faci tehnoredactare sau design pentru site-uri.

Foto: Shutterstock.com / Rawpixel.com

De asemenea, daca stapanesti mai multe limbi straine, poti face traduceri. Daca esti pasionat de scris, te poti apuca de copywriting. Ai nevoie doar de putina inspiratie.

Tot in zona de scris, poti alege research-ul online. Cei care stau foarte prost cu timpul, sunt dispusi sa plateasca pentru a primi rapoarte pe anumite subiecte.

Blogging, vlogging

Daca te simti talentat si ai o gramada de idei de subiecte, poti sa isi deschizi un blog. Este o activitate care nu iti ia mai mult de 1-2 ore pe zi. In timp, daca vei reusi sa cresti popularitatea blogului, vei incepe sa castigi si bani din el.

Daca nu iti place prea mult sa scrii, exista si varianta vlogging-ului, foarte popular in randul tinerilor. Tot ce trebuie sa faci este sa iti cumperi un telefon cu o camera video buna si sa te filmezi. Inregistrarile le vei urca apoi pe YouTube sau platforme social media.

Foto: Shutterstock /Jacob Lund

Meditatii, fotografie

Daca esti pasionat de fotografie, freelancing-ul in aceasta zona poate fi o idee foarte buna in cazul in care ai nevoie de inca o sursa de venit. Trebuie sa iti faci o agenda cu evenimente, sa iti cumperi o camera foto si sa inveti cateva tehnici de fotografiere.

Esti o persoana cu spirit didactic? Daca cunosti foarte bine o limba straina sau ti-a placut foarte mult o materie de la scoala, meditatiile ar putea fi o sursa buna de venit. Ai nevoie doar de 1-2 ore libere intr-o zi.

Iata o lista de site-uri unde se pot gasi clienti pentru microjoburi: www.fiverr.com, guru.com, clickworker.com, usertesting.com, appen.com.

Sursa foto: Shutterstock.com / Rawpixel.com