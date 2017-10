Fie ca este vorba de seful tau, team leader-ul sau chiar un adjunct, lipsa acestuia de profesionalism are un impact semnificativ asupra carierei tale. Oamenii nepregatiti care ajung in pozitii de conducere pe baza unor criterii prost delimitate tind sa isi rasfranga incompetenta asupra subalternilor si sa fragmenteze echipa. Ti-am pregatit 7 lucruri enervate pe care un sef nepregatit le spune cel mai des angajatilor, conform Inc.com.

7 lucruri enervante pe care le auzi de la seful tau si iti "omoara" productivitatea

1. Ti-am oferi o marire salariala, dar nu se poate

Imagineaza-ti ca esti la o masa cu seful tau si el zice " Ti-am oferi o marire salariala, dar nu se poate". Ce impact are asupra ta? Te vei ridica si vei pleca cu satisfactia ca tu valorezi mai mult, doar ca seful tau are mainile legate si se afla in imposibilitatea de a te rasplati mai bine? Nu cred.

Sa ii spui angajatului tau ca i-ai mari salariul dar nu poti face asta este ca si cum i-ai zice " Nu vreau sa te concediez, dar nu am incotro", nu te incalzeste cu nimic, in final tot concediat ramai, ca si in cazul maririi, degeaba ii spui ca i-ai mari salariul daca asta nu se poate intampla. Un sef bine pregatit are o comunicare deschisa cu angajatii si in cazul in care nu le poate oferi mariri salariale, prezinta motivele concrete in acest sens.

2. Nu e nevoie sa reinventam roata

Expresia asta are toate sansele sa iti "distruga" entuziasmul si te va face sa te gandesti de doua ori inainte sa ai o initiativa creativa. Un lider bine instruit ar trebui sa elimine aceasta expresie din vocabularul sau si stimuleze creativitatea angajatilor.

3. O sa verific mai tarziu si iti voi raspunde dupa aceea

De cate ori vi s-a intamplat ca atunci cand ati avut o solicitare catre seful vostru, acesta sa raspunda "verific si iti raspund mai tarziu" , dar acest lucru nu s-a intamplat? Destul de des, sunt sigur. Formularea "verific si iti raspund mai tarziu" este un mod politicos de a-ti spune "am lucruri mai bune de facut".

Daca ii spui unui angajat ca va trebui sa faci o verificare in ceea ce priveste solicitarea lui, argumenteaza-i motivul pentru care trebuie sa faci acest lucru si seteaza un deadline concret, in asa fel incat acesta sa nu isi verifice mail-ul din ora in ora in speranta ca "seful si-a facut timp si pentru el".

4. Toti trebuie sa fiti tratati in mod egal

Modelul asta o sa functioneze poate doar dupa ce munca angajatilor de astazi va fi preluata de roboti. Pana atunci, oamenii au nevoi diferite si un lider bun trebuie sa se muleze pe ele in asa fel incat sa ii faca cat mai productivi. Unii angajati au nevoie de o abordare prin care sa le fie ridicata increderea in ei, in timp ce altii trebuie impinsi de la spate si verificati cat mai des.

5. Esecul nu este o optiune

Abordarea aceasta este folosita cel mai des de catre un lider care evita dezbaterea privind un proiect pe care il are in derulare si tine cu orice pret sa fie realizate o serie de task-uri ce nu ar intra in atributiile echipei. Esecul trebuie mereu luat in considerare, in felul acesta esti mult mai constient de cum trebuie gestionat proiectul si de strategia pe care trebuie sa o abordezi.

6. Am o veste pe care nu vrei sa o auzi

Nu cred ca exista vreo persoana care sa se entuziasmeze la primirea unei vesti proaste, doar ca un lider trebuie sa prezinte o situatie ca aceasta intr-o formula logica si constructiva. In felul acesta discutia se va concentra asupra situatiei si nu asupra angajatului, iar acestuia ii va fi mult mai usor sa inteleaga unde este greseala si ce trebuie sa faca in continuare pentru a o evita.

7. Cred ca nu a fost sa fie

Abordarea aceasta este una total gresita. Soarta nu are nimic de a face cu leadership-ul defectuos, un manager bun identifica factorii care au dus la esec si nu invoca scuze lipsite de sens. Acesta si isi asuma fiecare decizie.

Sursa foto: By ESB Professiona / Shutterstock.com