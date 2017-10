77% dintre specialistii IT sunt deschisi la ideea de a se intoarce in tara, potrivit unui studiu realizat de DB Global Technology. Dintre cei care nu iau in considerare revenirea in Romania, 40% sunt de parere ca ar fi dificil sa economiseasca bani in tara natala.

DB Global Technology, centrul de tehnologie din Bucuresti al Deutsche Bank, alaturi de Catalyst Solutions, au realizat un studiu pentru a evidentia preferintele lor profesionale, precum si disponibilitatea acestora de a se reintegra pe piata muncii din Romania.

Rezultatele IT Community Relocation Survey arata ca 77% dintre respondenti sunt deschisi la ideea de a se intoarce in tara, desi 43% sunt foarte putin sau deloc informati cu privire la evolutia sectorului IT din Romania. Dintre cei care nu iau in considerare revenirea in Romania, 40% sunt de parere ca ar fi dificil sa economiseasca bani in tara natala.

Atat specialistii romani care ar fi dispusi sa se intoarca in tara, cat si cei care au revenit deja, au enumerat salariul, beneficiile extrasalariale si oportunitatile de dezvoltare profesionala printre cele mai importante criterii pe care isi bazeaza decizia. De asemenea, 80% dintre cei care lucreaza in strainatate considera cruciale contextul politic, sistemul de sanatate si cel de educatie.

Sectorul IT din Romania are un potential enorm si ofera numeroase oportunitati pentru specialistii in cautarea dezvoltarii profesionale, prin acces la proiecte variate si echipe experimentate aflate in continua extindere. Rezultatele acestui studiu indica atat disponibilitatea profesionistilor romani din strainatate de a reveni in tara, cat si necesitatea de a le oferi informatii complete si de actualitate despre beneficiile pe care le poate avea o cariera in Romania Citeste si: Romania continua sa atraga IT-isti britanici: Oferim salarii bune, in multinationale!

ARIES: La finalul anului vor fi 100.000 de specialisti in IT

Romania trebuie sa investeasca 3,9 miliarde euro pentru atingerea unor obiective IT&C Iulia Cirmaciu, Director HR la DB Global Technology

Estimarile ANIS arata ca, in 2017, industria IT din Romania ajunge la venituri ce depasesc 4 miliarde de euro, iar prognozele indica posibile cresteri anuale de minimum 15% in urmatorii 3-5 ani. "Atat segmentul companiilor mari, cat si cel al companiilor de tip start-up sunt in plina efervescenta si ofera proiecte si oportunitati extrem de interesante. Ne asteptam ca in urmatorii ani Romania sa se pozitioneze ferm drept cel mai activ hub de tehnologie din regiune”, a declarat Valerica Dragomir, director executiv ANIS (Asociatia Patronala a Industriei de Software si Servicii).

IT Community Relocation Survey a fost realizat de DB Global Technology si Catalyst Solutions, cu participarea a 400 de specialisti IT romani stabiliti in tari precum Olanda, Elvetia, Germania sau Marea Britanie.

