“Pentru a produce un vin spumant de calitate ai nevoie de climatul potrivit pentru a asigura strugurilor acumularea de zaharuri si aciditate potrivite, de cunostinte legate de metodele de productie, de echipamente specifice si de o echipa de oameni implicati si doritori sa faca treaba buna”, spune Daniel Guzu, proprietar Domeniile Panciu. “Inca de acum 4 ani am inceput productia de vinuri spumante dupa metoda clasica, iar anul 2014 a fost unul in care conditiile climatice ne-au permis sa pregatim vinuri pentru o noua gama de spumante. Le-am realizat prin diverse metode din soiurile Chardonnay, Pinot Noir, Feteasca Regala si Babeasca Neagra, asta pe langa vinurile albe, rosii si rose linistite pe care deja le producem si le comercializam atat in tara, cat si in afara, a mai spus Guzu.

Viile Domeniilor Panciu se intind pe o suprafata de 120 hectare de vita de vie, iar pentru productia spumantelor Blanc de Blancs si Cuvée Prestige, lansate anul acesta, strugurii au fost culesi de pe o suprafata de 1,4 hectare. Costul de producere a celor doua vinuri spumante a ajuns la aproximativ 8 euro/sticla, iar perioada de timp pentru recuperarea a investitiilor poate ajunge si la 5 ani.

In 2016, proprietarii au imbuteliat in jur de 500.000 sticle vin linistit si spumant, iar in 2017 si-au propus sa ajunga la 600.000 sticle pe care sa le vanda atat in tara, cat si la export. Vinurile spumante pot fi consumate pe tot parcursul anului, atat ca bauturi de socializare, cat si in momentele speciale precum zile de nastere, sarbatori sau petreceri importante.

“Am decis ca pentru inceput, datorita calitatii superioare si numarului limitat de sticle imbuteliate, spumantele Blanc de Blancs si Cuvée Prestige sa poata fi gasite de catre clienti la magazinele specializate si in HoReCa (restaurante, baruri, hoteluri, cafenele etc.)”, continua Daniel Guzu.

Spumantul Blanc de Blancs este recomandat sa se consume la minimum 2 luni de la data degorjarii, la o temperatura de 4-60C, iar spumantul Cuvée Prestige la o temperatura de 5-70C. Pentru savoare maxima, este ideal sa se asocieze cu fructe de mare, peste sau cascavaluri cremoase.

Una din cele mai mari realizari la capitolul vinuri spumante ale Domeniilor Panciu a fost lansarea pe piata in 2012 a spumantului brut Domeniile Panciu produs dupa metoda clasica Champenoise cu fermentare si maturare la sticl´┐Ż timp de minim 18 luni, bautura apreciata atat de consumatori, cat si de specialisti in domeniu. Pentru 2017, proprietarii si-au propus sa continue cu noi lansari de produse, iar in prim plan vor fi spumantele clasice Blanc de Noirs, rose si rosu.

Sursa foto: Pixabay.com