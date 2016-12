Romanii au infiintat, in primele 11 luni ale acestui an, 100.137 de companii noi, in scadere cu 6% fata de aceeasi perioada din 2015, peste doua treimi dintre entitatiile noi inregistrate fiind societati cu raspundere limitata (SRL), arata statisticile publicate joi de Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC).

SRL-urile reprezinta 68,3% din totalul inregistrarilor de firme noi din primele 11 luni, cu un numar total de 69.438, potrivit ONRC. In perioada corespunzatoate a anului trecut s-au infiintat 106.545 de firme, dintre care 59.483 au fost SRL-uri, urmate de persoane fizice autorizate (PFA), cu 30.640 de noi inregistrari. Numarul de PFA-uri nou inregistrate in primele 11 luni a scazut cu 35,3%, pana la 19.821, iar ponderea in numarul total de companii nou-infiintate s-a redus la 19,7%, conform News.ro.

Reducerea abrupta vine dupa ce, de la 1 ianuarie, statul a introdus plata obligatorie a contributiei la pensie pentru PFA-uri, iar impozitarea firmelor mici s-a redus. In topul judetelor si oraselor tarii, lider detasat ramane Bucurestiul, cu 16.797 inregistrari de firme in primele 11 luni ale acestui an, insa cu 4,6% mai putine fata de aceeasi perioada din 2015.

Pe locul al doilea se afla judetul Cluj, cu 5.370 de inregistrari, in scadere cu 4%, iar pe pozitia a treia judetul Timis, cu 4.478 firme nou-infiintate, in crestere cu 1,5% fata de perioada similara din 2015. Pe pozitia a patra se afla judetul Ilfov, cu 4.260 de inregistrari, cu 5,9% mai putine fata de perioada similara din 2015. Sectorul care atrage cel mai mare numar de companii noi este comertul, cu o cota de 29,9% din numarul de firme nou-infiintate in primele 11 luni ale acestui an.

