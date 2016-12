Dan Ciceu si Dan Alexandru Cobeanu au construit un business autohton de succes pornind de la o nevoie simpla. Cu aproape 10 ani in urma, in timpul unei calatorii pe timp de iarna, au petrecut ore in sir cautand sa achizitioneze o rovinieta in benzinariile gasite pe drum. Atunci rovinetele erau sub forma unor stickere galbene care se lipeau pe parbrizul masinii. Astfel le-a venit ideea sa dezvolte un site web (Roviniete.ro), unde oamenii sa poata achizitiona usor rovinietele. Asa a inceput povestea Scala Assistance, companie fondata in Cluj Napoca si singura din TOP 5 ce detine capital integral romanesc.

“Vanzarile au luat cu adevarat amploare incepand cu anul 2010 cand a avut loc modificarea sistemului de taxare: eliminarea rovinietei fizice (stickerele mentionate anterior) si introducerea rovinietei electronice; am avut posibilitatea sa ajungem mult mai usor la clientii nostri. Am investit in dezvoltarea site-ului roviniete.ro astfel incat la finalul procesului de achizitie clientul primea pe email rovinieta. Aceasta a simplificat considerabil achizitia si implicit viata soferilor romani ” afirma Dan Alexandru Cobeanu (foto).

Noua ani mai tarziu, cei doi estimeaza o cifra de afaceri de 38 de milioane de euro pentru 2016 si iau in considerare listarea companiei la Bursa de Valori Bucuresti - categoria AeRO ca pe o “o provocare spre care privesc” in 2017, pentru potentialul de a le aduce o recunoastere in plus a valorii, pe langa o vizibilitate sporita a serviciilor prestate.

Site-ul roviniete.ro, astazi

La momentul actual, ajung sa utilizeze lunar website-ul roviniete.ro peste 100.000 de utilizatori unici din Romania. Pe langa distributia online prin website-ul propriu Roviniete.ro, vanzarea de roviniete in mediul offline acopera peste 10.000 de locatii fizice proprii sau ale partenerilor. Printre acestia, cei doi antreprenori amintesc parteneriatele cu PayPoint Romania, Banca Transilvania, ING sau lantul de benzinarii Gazprom Romania. O serie intreaga de colaborari le asigura prezenta in orice colt al tarii – fie ca este vorba de mediul urban sau rural.

Beneficii pentru companiile care cumpara roviniete online

“Pentru clientii corporate serviciile sunt asigurate printr-o platforma online dedicata si printr-un call center propriu; clientii nostri pot beneficia de un manager de cont dedicat, cat si de asistenta permanenta la plasarea optima a comenzilor de roviniete online intr-un mediu online securizat. Am gandit astfel un pachet de servicii complet” spune Dan Ciceu.

Pe viitor, cei doi vor incerca sa vina in sprijinul companiilor, cu servicii create special pentru nevoile clientilor. In prezent se studiaza mai multe posibilitati prin care sa scada presiunea financiara pe care o resimt acestia privind impactul rovinietei in bugetul lor. De asemenea, o mare atentie va fi indreptata inspre dezvoltarea de solutii de software atat la nivel de experienta a utilizatorului si a interfetei la nivelul clientului direct, dar mai ales la nivel de securitate al operatiunilor din platforma.

Ce face diferenta

Ambii fondatori au pornit pe drumul antreprenoriatului lasand in spate experienta din asigurari. Brokerajul in asigurari este domeniul din care au invatat, in timp, ce face diferenta atunci cand oferi servicii: atentia centrata pe nevoile clientului, dublata de o dorinta constanta de a intelege cum se schimba aceste nevoi si mai ales, in ce circumstante.

Pe repede-inainte catre viitor

Prin serviciile care le ofera, cei doi antreprenori au reusit in mod real sa simplifice procesele legate de achizitionarea si managementul taxelor de drum, de unde si motto-ul website-ului Roviniete.ro si implicit al companiei: “Simplifica-ti drumul!”.

Sub aceleasi eforturi se aliniaza si planurile de viitor. Incepand cu primul trimestru din 2017, Dan Alexandru Cobeanu si Dan Ciceu vor lansa o platforma online pentru plata taxei de pod (peaj) Fetesti - Cernavoda. Tot in anul 2017 este programata si reintroducerea distributiei vinietelor de Ungaria.