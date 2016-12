Patronatul furnizorilor de servicii medicale private (PALMED) sustine ca piata serviciilor medicale este intr-o continua crestere in fiecare an. Presedintele patronatului, Cristian Hotoboc, a povestit intr-un interviu acordat wall-street.ro care au fost cele mai importante evenimente din acest an pentru sistemul medical privat si ce planuri sunt pentru 2017.

Atat unitatile sanitare de stat, cat si cele private, sunt intr-o continua crestere in fiecare an. Conform PALMED, in Romania sunt 367 spitale publice, 187 spitale private si un spital privat in constructie, la Cluj Napoca.

Piata serviciilor medicale private a crescut de la 75% la 90%, iar pentru 2017 patronatul estimeaza o crestere de 95%. Un obiectiv al patronatului pentru anul viitor ar fi sa se implice in medicina dentara, pentru ca anumite consultatii sau situatii de urgenta sa fie decontate de CNAS.

“Oamenii de la sate nu mai au dinti in gura pentru ca nu-si permit sa mearga la medicul dentist. Trebuie sa ne gandim la oamenii care nu-si permit, ca ei sa aiba parte din asigurarile sociale de sanatate la o minima ingrijire dentara”, a mentionat Cristian Hotoboc, presedintele PALMED.

Un alt obiectiv al patronatului va fi reluarea in discutie a normelor contractului-cadru, conform carora este interzis sa incasezi de la pacient coplata sau contributie personala, dat fiind ca exista o diferenta dintre tariful decontat de CNAS si costul real al unei proceduri. Contractul-cadru este valabil doi ani si nu poate fi modificat pana anul viitor, in schimb se pot modifica normele acestuia.

"Partea de spitalizare reprezinta un segment mai mic, dar in crestere. Atat spitatele publice, cat si cele private, trebuie sa coexiste, suntem parteneri si ne completam. S-a vorbit foarte mult de cazuri in care anumiti pacienti sunt transferati dintr-un spital in altul, ceea este obligatoriu in cazul in care, ca si competenta pe tine ca spital public sau privat te depaseste un anumit diagnostic. Esti obligat sa ai contracte cu alte spitale care sa poata sa-ti preia eventualele cazuri", a precizat Cristian Hotoboc.

In prezent, PALMED are reprezentanta in Republica Moldova, iar pentru a se extinde, patronatul sustine ca va incerca sa devina membrul unei organizatii similare europene, astfel va avea si reprezentanta europeana.