Restaurantele Pizza Hut si KFC

In prezent, Pizza Hut detine 21 de restaurante in Romania, dintre care 11 in Bucuresti. Anul acesta, au fost deschise trei restaurante in Bacau, Timisoara si Bucuresti. Numarul clientilor in aceste unitati depaseste 8 milioare, iar pentru a mentine numarul acestora au introdus in meniu o serie de blaturi pentru retetele de pizza, cum ar fi Flatbread si Cheesy Bites Remix.

"Lansarea in Bucuresti a meniului american de la Pizza Hut, ce ofera aperitive noi, deserturi, burgeri si coaste, pe langa retetele de pizza si blatul Pan, celebru in intreaga lume, a fost bine primita de clientii nostri", a spus Mark Hilton.

Pizza Hut Delivery numara 12 locatii, unde peste 6 milioane clienti au beneficiat de serviciile acestora. Trei locatii noi au fost deschise in 2016, doua unitati noi in Bucuresti si prima locatie in Brasov.

In 2016 a fost inregistrat un numar de peste 30 de milioane de clienti in toate restaurantele KFC. Reteaua a crescut la 63 de unitati in Romania, cu doua alte restaurante in Republica Moldova. Cea mai recenta deschidere este cea din Piatra Neamt. Anul acesta in meniul KFC au fost incluse mai multe produse in editie limitata, precum Burrito si Cheesy Booster.

Administarea brandurilor Paul, Cinnabon si Hard Rock Cafe

In prezent sunt 17 brutarii Paul, cu peste 5 milioane de clienti in fiecare an. Au fost deschise patru locatii noi anul acesta, cele mai recente fiind in Cluj si Bucuresti.

"Cresterea continua a brandului Paul in orase din afara Bucurestiului a adus noi consumatori. Schimbarile de pe piata muncii din Romania in 2016 au fost semnificative, insa credem ca multe dintre initiativele lansate in 2016 ne vor ajuta in continuare sa oferim locuri de munca atractive", a mentionat Mark Hilton.

Cinnabon are doua unitati in Romania, ambele in Bucuresti, in AFI Cotroceni si in Baneasa Shopping City. Cu toate ca au fost inregistrate cresteri in cele doua locatii, nu exista planuri de extindere momentan.

Hard Rock Cafe este un brand pentru orase cu o populatie de peste un million de locuitori, Bucuresti fiind astfel singura optiune.

Comenzile online

Comenzile online se aplica doar pentru Pizza Hut Delivery. La inceputul anului 2016, a fost relansat site-ul de livrari, iar comenzile au ajuns la 25%, la final de 2016, fata de 4% in 2015. La inceputul lui 2017 va fi lansata si aplicatia de mobil Pizza Hut Delivery.

"Cheia succesului in afaceri este sa te extinzi, pastrand relevanta in fata consumatorilor, ceea ce ne straduim sa obtinem in tot ceea ce facem", a precizat Mark Hilton.

Investitii si extindere

Pentru KFC, deschiderea unei locatii de tip Drive Thru necesita o investitie de aproximativ 700.000 euro, iar pentru o unitate in mall aproximativ 350.000 euro.

Un nou restaurant Pizza Hut inseamna o investitie de aproximativ 420.000 euro, iar o noua brutarie Paul aproximativ 450.000 euro.

"Anticipam noi unitati pentru KFC, Pizza Hut, Pizza Hut Delivery si Paul. Una dintre schimbarile importante pentru 2017 este lansarea in luna ianuarie a unei initiative de recrutare de subfrancizati pentru Pizza Hut Delivery. Vom cauta oportunitati de extindere in afara Capitalei si prin intermediul subfrancizatilor care isi doresc sa investeasca in brand si sa detina propria locatie Pizza Hut Delivery. Ii vom sprijini prin traininguri si coaching, vor avea nevoie de propriul capital si, daca intrunesc profilul candidatului pe care il dorim si au acces la finantele necesare, devenirea de subfrancizat Pizza Hut Delivery ar putea sa le ofere o oportunitate buna de a detine propria afacere", a mai spus Mark.

Sfaturi pentru un antreprenor aflat la inceput de drum



"Urmeaza-ti visele, dar cu dedicare si perseverenta. Cauta si asculta sfaturi, dar ia propriile decizii. Nu te teme de posibile greseli, pentru ca ele sunt semnul unor noi incercari. In cazul in care gresesti, invata din greseli si nu le repeta. Sa construiesti ceva singur, prin propriile forte, este o realizare fantastica si sentimentul de satisfactie pe care il vei avea merita efortul. Ai curaj si fa ceea ce iti doresti", a precizat Mark Hilton, franchise business consultant KFC, Pizza Hut, Pizza Hut Delivery, Paul.

Sursa foto: Shutterstock.com