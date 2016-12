Panasonic va investi peste 30 de miliarde de yeni (256 milioane dolari) in fabrica de module fotovoltaice Solar City a producatorului de automobile electrice Tesla din Buffalo, statul New York, transmite Reuters.

Compania japoneza si-a redus prezenta pe piata electronicelor de consum pentru a se concentra mai mult pe productia de componente auto si alte afaceri cu clienti corporativi. In cadrul acordului, Tesla s-a angajat sa faca achizitii pe termen lung de la Panasonic, in afara de punerea la dispozitie a fabricii si a infrastructurii, conform News.ro.

Cele doua companii au anuntat intr-un comunicat comun ca intentioneaza sa inceapa productia de module fotovoltaice in vara anului 2017 si sa ajunga la o productie anuala de module cu o capacitate de 1 gigawatt pana in 2019. Planul face parte dintr-un parteneriat in domeniul energiei solare anuntat pentru prima oara in octombrie.

Tesla si Panasonic vor construi initial celule si module fotovoltaice pentru panouri solare traditionale, dar ulterior acestea vor fi incorporate in produsele speciale pentru acoperisuri ale Tesla. Celulele fotovoltaice vor fi integrate direct in tiglele solare din sticla speciala, pe care tesla le va oferi intr-o varietate de modele. Compania americana mai are o colaborare exclusiva cu Panasonic pentru livrarea de baterii destinate viitorului automobil Model 3, primul care va fi produs in masa de compania americana. Panasonic este furnizor exclusiv si de baterii pentru automobilele Model S si Model X.

