2016 a fost un an intens pentru sistemul medical din Romania. In primul an de guvernare tehnocrata in Romania, sub mandatul a doi ministri (Patriciu Achimas Cadariu si Vlad Voiculescu), sistemul a fost tinta unor atacuri permanente, dezvaluiri si scandaluri care au tinut prima pagina a tuturor publicatiilor din Romania. Despre problemele din spitale se vorbeste de multa vreme, insa anul acesta, poate mai mult ca oricand, presiunile au fost uriase. Am realizat o selectie cu cele mai importante zece evenimente si momente care au marcat sistemul medical romanesc in acest an al schimbarilor.