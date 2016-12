Dezvoltatorii imobiliari au livrat in acest an spatii de comerciale, logistice si de birouri care totalizeaza o suprafata de 956.000 de metri patrati, in crestere cu 88% fata de 2015, marcand astfel cel mai bun an al pietei imobiliare locale din 2008 incoace, potrivit unei analize realizate de compania de consultanta imobiliara DTZ Echinox.

Compania de consultanta sustine ca 2016 a fost un an cu livrari in crestere semnificativa pe toate segmentele pietei imobiliare, exceptie facand spatiile de birouri din afara Bucurestiului, segment pe care in 2015au avut loc livrari record, conform News.ro.

Pentru sectorul spatiilor industriale si logistice a fost chiar cel mai bun an din istoria pietei imobiliare locale, cu livrari de aproximativ 380.000 de metri patrati. Cresterea consumului si o cerere mai mare din sectorul industrial au generat un nou val de investitii „la cheie” , dar si speculative, semn ca investitorii si-au recapatat increderea in potentialul acestei piete, spun consultantii.

La nivelul tuturor sectoarelor imobiliare analizate, aproximativ 60% din spatii au fost construite in Bucuresti si in imprejurimile Capitalei, remarcandu-se ca dimensiune mallul ParkLake Plaza (69.000 mp), turnul de birouri Globalworth Tower (54.700 mp) si extinderea parcului logistic P3 Bucharest cu aproape 90.000 mp.

In afara Bucurestiului, printre proiectele importante livrate in acest an se numara cladirile de birouri dezvoltate de Iulius Group la Iasi si Timisoara (42.000 mp in total), mallurile deschise de NEPI in Timisoara (Shopping City Timisoara – 42.000 mp in faza a doua) si Piatra Neamt (27.900 mp) si proiectele logistice si industriale dezvoltate de Immofinanz (Ploiesti), WDP (Sibiu, Valcea, Braila), CTP (Cluj, Pitesti) sau Transilvania Constructii (Cluj). Cea mai mare crestere a livrarilor fata de anul precedent, de 240%, a consemnat-o sectorul de birouri din Bucuresti, spatiile noi cumuland o suprafata de circa 290.000 mp.

“Pentru 2017 vedem o piata dinamica, cu noi companii care analizeaza intrarea pe piata si chiriasi existenti care cauta sa se consolideze avand planuri de crestere a spatiului ocupat cu procente cuprinse intre 20% si 50%. Companiile carora le expira contractele de inchiriere la finalul anului viitor si chiar in prima parte a anului 2018 sunt deja in piata pentru a-si evalua optiunile, semn ca au mai multa incredere in dezvoltarea businessului din Romania”, a declarat analistul DTZ Echinox, Madalina Cojocaru.

In ceea ce priveste sectorul industrial si logistic, in acest an au fost finalizate proiectele care au cumulat 370.000 mp, ceea ce reprezinta echivalentul livrarilor din perioada 2011 - 2015 la un loc, iar ritmul sustinut de dezvoltare se va mentine si in 2017. Chiar daca este departe de cifrele atinse in perioada de boom, si sectorul de retail a avut o evolutie importanta in 2016, nivelul livrarilor, de 237.000 mp, fiind in crestere cu 40% comparativ cu anul precedent.

„In 2017, focusul va fi directionat catre orasele secundare si tertiare unde nu exista o componenta moderna de retail sau aceasta este slab reprezentata, precum si catre orasele mari in care, in ciuda faptului ca majoritatea sunt deja destul de bine deservite de centre comerciale, dezvoltatorii se vor concentra pe proiecte complementare, tinand cont de potentialul ridicat si in crestere al acestora”, a spus analistul DTZ Echinox Bogdan Marcu. DTZ este una dintre cele mai mari firme de consultanta imobiliara de pe piata locala, cu o echipa de peste 50 de consultanti si tranzactii de inchiriere a unor spatii logistice, de retail si birouri de peste 100.000 de metri patrati intermediate in 2016.

