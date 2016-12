Pretul are taxe incluse si include gratuit un bagaj de mana in limita a 10 kg. Blue Air va oferi un zbor suplimentar pe zi catre Fiumicino pentru sezonul de iarna 2016/2017 si doua zboruri suplimentare pe zi pentru sezonul de vara. Acestea se adauga la cele sapte zboruri saptamanale deja operate de companie intre cele doua capitale, conform News.ro.

”Introducand zboruri aditionale, compania aeriana va opera un total de 14 zboruri saptamanale pentru sezonul de iarna 2016/2017 si 21 zboruri saptamanale pentru sezonul de vara 2017”, se arata in comunicat. De asemenea, compania a anuntat ca va imbunatati serviciile pe ruta Bucuresti-Fiumicino, oferind pasagerilor un snack gratuit (sandwich), precum si bauturi racoritoare/naturale, apa si cafea.

Pentru sezonul de iarna 2016/2017, Blue Air va opera un total de 35 de zboruri saptamanale catre Fiumicino, din Bucuresti (14), Torino (14), Bacau (4) si Iasi (3). Pentru sezonul de vara 2017, compania va opera un total de 55 de zboruri saptamanale, din Bucuresti (21), Torino (14), Bacau (7), Liverpool (7), Constanta (3) si Iasi (3). Compania aeriana a inregistrat in primele noua luni ale acestui an un numar record de 2,62 milioane pasageri, cu 73% mai multi decat in aceeasi perioada din 2015, potrivit informatiilor trimise de companie la solicitarea News.ro.

Blue Air ramane, astfel, a doua companie din Romania din punctul de vedere al numarului de pasageri, dupa Wizz Air, care a anuntat ca a ajuns la peste 4 milioane de pasageri transportati in primele noua luni. Pe pozitia a treia se afla compania de stat Tarom, cu 1,9 milioane de pasageri in perioada ianuarie-septembrie 2016.

Sursa foto: travellight/shutterstock.com