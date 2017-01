Schimbarea denumirii a avut in vedere respectarea cerintelor legislatiei interne si a celei comunitare care impune companiilor integrate din sectorul energiei sa aplice o separare clara, inclusiv la nivel de identitate vizuala, intre operatiunile de furnizare si cele de distributie, astfel incat sa fie evitata orice confuzie intre aceste activitati din perspectiva consumatorului, precizeaza compania, conform News.ro.

Delgaz Grid opereaza o retea de gaze naturale de 21.600 km si o retea de electricitate de peste 81.000 km si are 3,1 milioane de clienti in judetele din partea de nord a Romaniei (Cluj, Bistrita Nasaud, Maramures, Satu Mare, Salaj, Timis, Arad, Bihor, Caras-Severin, Hunedoara, Mures, Sibiu, Alba, Harghita, Iasi, Botosani, Vaslui, Suceava, Neamt, Bacau).

De altfel, si ceilalti distribuitori de pe piata romaneasca au anuntat masuri similare. CEZ Distributie a anuntat marti ca isi schimba denumirea in Distributie Oltenia. La sfarsitul lunii decembrie, Electrica a anuntat ca cele trei filiale de distributie a energiei electrice din cadrul grupului Electrica, care opereaza in zonele Muntenia Nord, Transilvania Nord si Transilvania Sud, isi schimba denumirile.

De asemenea, toate companiile de distributie ale grupului energetic italian Enel in Romania au adoptat denumirea E-Distributie, dupa ce Enel Distributie Banat si Enel Distributie Dobrogea si-au schimbat numele in E- Distributie Banat si, respectiv, E-Distributie Dobrogea. E-Distributie Muntenia a fost prima companie de distributie a Enel din Romania care a adoptat, recent, noul nume.

Separarea entitatilor are loc in contextul in care 2017 este anul in care va avea loc liberalizarea completa a pietei energiei electrice pentru consumatorii casnici. Calendarul stabilit in 2012 prevede liberalizarea completa a preturilor de la 31 decembrie 2017, in conditiile in care, de la 1 ianuarie 2017, 80% din pretul de pe facturile consumatorilor casnici provine din piata libera si 20% este pret reglementat de ANRE.

Potrivit calendarului, ponderea energiei din piata libera va ajunge la 90% de la 1 iulie. Liberalizarea preturilor reprezinta o oportunitate pentru jucatorii care vor sa intre pe o piata dominata in prezent de patru companii, care detin cele opt distributii regionale de electricitate: Electrica (Muntenia Nord, Transilvania Sud si Transilvania Nord), Enel (Muntenia Sud, Banat si Dobrogea), E.ON (Moldova) si CEZ (Oltenia).

Sursa foto: Pixabay/blickpixel