CFR Calatori anunta ca 93 de trenuri au fost anulate din cauza gerului, ninsorii si viscolului, circulatia desfasurandu-se in conditii meteo nefavorabile pe raza a patru regionale: Bucuresti, Craiova, Galati si Constanta.

Circulatia feroviara este in continuare adaptata conditiilor meteo nefavorabile pe raza a patru regionale: Bucuresti, Craiova, Galati, Constanta, spun reprezentantii CFR Calatori, potrivit News.ro. Astfel, din cele 1.300 de trenuri ale CFR Calatori care circula zilnic pe reteaua din Romania, s-a luat decizia anularii a 93 de trenuri pentru a facilita accesul utilajelor de interventie si pentru prevenirea unor situatii de nesiguranta pentru calatori.

CFR Calatori precizeaza ca au fost deja anulate si cinci trenuri care urmau sa circule duminica, unul care face legatura intre Calarasi si Constanta, altul intre Medgidia si Tulcea, un altul care face legatura intre Constanta si Buzau, precum si doua trenuri care circulau intre Anina si Oravita.

In cursul zilei de sambata, legatura feroviara intre Bucuresti si Constanta si retur este asigurata cu mai multe trenuri, mai arata reprezentantii CFR Calatori. Intre acestea sunt IR 1585 (plecare Bucuresti Nord ora 16:00), IR 13075 (plecare Bucuresti Obor ora 18), IR 1635 (plecare Bucuresti Nord ora 20:20), IR 1586 (plecare Constanta ora 17:00, cu destinatia Bucuresti Nord),

"Pe reteaua feroviara, trenurile circula in conditii de iarna - ninsoare si vant in rafale. Unele curse pot inregistra intarzieri la destinatie, determinate de necesitatea atasarii locomotivelor Diesel pe anumite intervale de statii din jumatatea de sud a tarii, de reducerea vitezei de circulatie sau de interventia cu pluguri. Pe raza regionalelor Bucuresti, Constanta, Galati si Craiova se intervine constant cu utilaje si personal feroviar pentru mentinerea infrastructurii feroviare in conditii optime", precizeaza CFR Calatori.

La ora transmiterii acestei stiri, in Gara de Nord din Capitala, cea mai mare intarziere, de 130 de minute, o avea IR 1824, care venea de la Deva. Un alt tren, IR 1585, care urma sa plece spre Constanta, avea o intarziere de 120 de minute.

Sursa foto: Gabriel Petrescu / Shutterstock