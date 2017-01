Viitoarele mamici isi doresc o nastere usoara, de aceea isi aleg cu atentie spitalul in care vor solicita serviciile necesare. wall-street.ro a selectat cele mai importante maternitati private din Bucuresti si a analizat preturile acestora. Pretul unui pachet de nastere prin cezariana este mai scump decat cel de nastere naturala si poate ajunge la peste 10.000 de lei, in functie de facilitatile alese. Vezi in continuare unde se situeaza preturile din maternitatile private.

Maternitatea Medicover

Aici, viitoarelor mamici le sunt oferite trei pachete de nastere.

Pachet Sunshine - 5.500 lei. Dedicat femeilor care isi doresc sa aiba parte de o nastere naturala. Pachetul ofera doua nopti de spitalizare in camera dubla.

Pachet Blue Sky - 8.400 lei. Pentru femeile care vor naste prin cezariana. Pachetul include trei nopti de spitalizare in camera single.

Pachet Rainbow - 11.300 lei. Se aplica, atat la o nastere naturala, cat si la operatia cezariana si ofera trei nopti de spitalizare in camera VIP.

Maternitatea Regina Maria

Pe site-ul retelei private Regina Maria nu gasesti o lista a pachetelor de nastere. Am solicitat preturile pachetelor, dar pana la publicarea acestui articol nu am primit un raspuns. Astfel, conform datelor oferite de persoane care au apelat la serviciile maternitatii Regina Maria, tarifele pachetelor variaza in functie de onorariul doctorului si facilitatile dorite.

Pachet de baza pentru o nastere naturala - pretul incepe de 5.900 lei.

Pachet de baza pentru o nastere prin cezariana - pretul incepe de la 7.600 lei.



La ambele preturi de baza se adauga 700 de lei - costul consultului preanestezic- si onorariul medicului, care difera.

Maternitatea Sanador

Pe site-ul spitalului privat Sanador gasesti o lista cu preturile serviciilor oferite, insa tarifele pachetelor nu pot fi gasite. Pentru ca nu am primit un raspuns la solicitare, am apelat la mamele care au nascut in cadrul acestui spital ca sa aflam preturile.

Pachet nastere naturala

Camera dubla - 4.500 lei

Camera single - 5.200 lei

Pachet nastere prin cezariana

Camera dubla - 6.900 lei

Camera single - 8.200 lei

Maternitatea MedLife Bucuresti

Aceasta maternitate ofera trei pachete de nastere, confort camera dubla, confort single si premium. In pachete sunt incluse servicii precum, ononariul standard al medicului curant, trei nopti de spitalizare, toate consumabilele necesare mamei in perioada internarii, trusoul nou-nascutului si cateva consultatii. Pachetul Premium ofera cateva servicii in plus fata de cele confort. Mamele sunt cazate intr-o camera de lux, care permite prezenta unui membru al familiei.

Nastere naturala

Pachet Confort camera dubla- 3.900 lei.

Pachet Confort camera single- 5.600 lei.

Premium - 9.600 lei.

Nastere prin cezariana

Pachet Confort camera dubla - 6.900 lei.

Pachet Confort single - 7.700 lei.

Pachet Premium - 11.000 lei.

Conform MedLife, preturile sunt valabile pentru nasterile cu medici interni, iar oferta comunicata mai sus este valabila o luna.

Maternitatea Metropolitan Hospital

Preturile pachetelor difera in functie de onorariul doctorului. Pachetul standard include 3 nopti cazare in camere individuale ce permit ingrijirea de tip rooming-in, iar cel VIP ofera o camera de lux, asigurandu-se si spatiu pentru cazarea si masa insotitorului. Pachetul VIP ofera cateva servicii in plus fata de cel Standard.

Nastere naturala

Pachet standard - 4.450 lei sau 5.450 lei.

Pachet VIP - 6.700lei sau 7.700 lei.

Nastere cezariana

Pachet standard - 6.100 lei sau 7.100 lei.

Pachet VIP - 8.000 lei sau 9.000 lei sau 9.450 lei.

Potrivit Metropolitan Hospital, pentru sarcina gemelara se adauga suma de 1.000 lei la pachetul ales, iar oferta este valabila in limita locurilor disponibile in spital.

