Retailerul de mobila si accesorii IKEA lanseaza pe plan local prima editie a Fondului IKEA pentru mediul urban, cu o valoare de 75.000 euro in primul an. Fondul va sustine financiar, timp de trei ani, intre 3 si 5 proiecte din Bucuresti si Ilfov, in care sa fie implicata comunitatea din apropierea magazinului IKEA Baneasa – protejarea resurselor naturale, educatie si constientizare, prevenirea si adaptarea la efectele schimbarilor climatice.

Ideile de proiect pot fi trimise pana pe 31 ianuarie, pe platforma programului.

„Ne dorim sa contribuim la schimbari concrete si sa sustinem proiecte inovatoare si creative, care sa aduca beneficii reale generatiilor de astazi si celor de maine din comunitatea noastra”, a declarat Mircea Ilie, sustainability leader IKEA Romania.

Fundatia Comunitara Bucuresti este partenerul IKEA Romania in lansarea Fondului IKEA Pentru Mediul Urban si in gestionarea procesului de selectie a proiectelor candidate.

Potrivit Agentiei Europene de Mediu, in jur de 75% din populatia UE traieste in zone urbane. Exista o presiune tot mai mare asupra mediului inconjurator din zona urbana si zonele limitrofe cum ar fi: trafic, restrangerea spatiilor verzi, poluare industriala si deseuri. In Romania, 10% din intreaga populatie are domiciliul in Capitala, adica aproximativ 1,8 milioane de oameni. In total, aproximativ 3 milioane de persoane lucreaza in Bucuresti, iar acest numar creste.

Fondul va sustine financiar proiecte care ofera solutii sau incurajeaza oamenii sa-si minimizeze impactul zilnic asupra mediului, prin utilizarea unor tehnologii si procese prietenoase cu mediul in domenii precum: eficienta energetica, energie din surse regenerabile, transport verde, utilizarea eficienta a apei, gestiunea eficienta a deseurilor, reducerea poluarii chimice, fonice si luminoase, biodiversitatea urbana.

Indiferent de problemele abordate, toate proiectele trebuie sa aiba o componenta educationala, dar sa aduca si beneficii sociale comunitatilor in care se desfasoara.

Pot aplica organizatii non-guvernamentale, neafiliate politic, sau echipe compuse din minimum trei persoane constituite ca grupuri de initiativa fara personalitate juridica, care vor desfasura activitatile propuse in Municipiul Bucuresti sau judetul Ilfov.

Primul magazin deschis de IKEA in Romania a fost cel din zona Baneasa, Bucuresti, locatie ce a adus, alaturi de magazinul online, afaceri de 514,6 milioane lei in ultimul an financiar, o crestere de 21,5% fata de anul precedent. Aceste cifre se traduc in 3,2 milioane de vizitatori in magazin, respectiv 6,6 milioane de vizitatori unici pe site (un avans de 17%). IKEA a ajuns in Romania la 569 de angajati.

Pana in anul 2025 IKEA isi propune sa deschida in regiunea Europei de Sud-Est 13 magazine, dintre care 8 se afla in Romania. Astfel, primele orase pe lista expansiunii locale sunt Timisoara, Brasov si Cluj-Napoca.