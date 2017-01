Un angajat care alege sa detina un abonament de servicii medicale va fi scutit de plata impozitului, in limita a 400 de euro pe an. Guvernul Romaniei a adoptat, prin Ordonanta de Urgenta nr. 3/6 ianuarie 2017, o modificare a Legii 227/2015, prin care se introduce deductibilitatea pentru abonamentele de servicii medicale.

Membrii Patronatului Furnizorilor de Servicii Medicale Private (PALMED) cred ca, asigurarile de sanatate si abonamentele medicale pot coexista, pentru ca raspund unor nevoi diferite. Patronatul sustine ca, in timp ce abonamentele acopera zona de preventie si educatie medicala, asigurarile reprezinta un instrument financiar care acopera un risc medical si care poate fi accesat in cazuri medicale grave, care necesita spitalizare sau interventii chirurgicale.

"Avem convingerea ca aceasta modificare a Codului Fiscal va fi optimizata pentru a cuprinde, in final, si precizarea referitoare la angajator, astfel incat noua prevedere sa se aplice si la abonamentele de servicii medicale suportate de angajator", a mentionat Cristian Hotoboc, presedinte al PALMED.

Un raport GfK pe tema serviciilor medicale publice si private din Romania arata ca piata de servicii medicale private are un potential semnificativ de crestere, in conditiile in care majoritatea romanilor (93%) sunt asigurati doar ai sistemului de sanatate de stat, iar un procent mic are fie un abonament la o clinica privata, platit integral sau partial de compania pentru care lucreaza (2%), fie o asigurare privata de sanatate (2%). In plus, aproape 4% dintre romani nu detin niciun fel de asigurare.

"Consideram ca aceasta masura va duce, pe termen lung, la o dezvoltare mai rapida a sistemului medical din Romania, prin sumele pe care furnizorii privati le vor reinvesti in deschiderea de noi clinici si spitale la nivel national si prin consolidarea infrastructurii medicale, in ansamblu. Acest rol asumat de companiile medicale private preia si din presiunea existenta in acest moment pe sistemul medical public si ofera o alternativa viabila de educatie si preventie medicala, dar si de diagnostic si tratament", a spus Cristian Hotoboc.