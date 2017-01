Cetatean italian, asa cum scrie in pasaportul sau, Paolo Maria Tafuri a adunat in bagajul celor 26 de ani in cadrul gigantului Danone o experienta internationala vasta, ocupand la cei 37 de ani ai sai functia de director general Danone pentru Europa Centrala si de Est. Timp de patru ani traseul sau s-a oprit si in Romania, unde in 1998 deschidea business-ul francezilor pe piata lactatelor, o industrie “statica” la momentul respectiv. Aici “a ras mult, dar a invatat la fel de mult”, Romania fiind locul “unde simte cel mai bine ca exista viata”, a spus Paolo Maria Tafuri in primul sau interviu acordat presei de business.

O prezenta discreta, Paolo Maria Tafuri este poate unul dintre cei mai directi si joviali executivi cu care am discutat pana acum. Este in echipa Danone de 26 de ani, insa experienta sa profesionala a inceput inca din adolescenta, stimulata de educatia primita din partea parintilor sai.

“Tatal meu imi spunea asa: iti punem la dispozitie tot ce iti trebuie pentru a invata, insa pentru tot ce iti doresti in plus – spre exemplu iti doresti sa mergi la ski cu prietenii – trebuie sa iti castigi proprii banii. Primul job a fost in adolescenta, cand pe timpul verii am inceput prin a redecora casa unei prietene de-a bunicii mele. La fel am procedat si cu apartamentul unei cunostinte de-a mamei unui prieten, situat in zona montana, si astfel imbinam utilul cu placutul: redecoram si mergeam si la ski. Apoi am livrat vinuri, fara GPS, in Roma. Ajungeam sa livrez, alaturi de un prieten, cam 40 astfel de pachete pe zi”, isi aminteste Paolo Maria Tafuri.

Apoi, in timpul studiilor universitare, s-a ocupat pentru o perioada de recrutarea de angajati pentru o companie de cercetare din Italia din randul colegilor studenti. Ulterior, s-a alaturat Danone, unde a pornit pe o pozitie de inspector financiar. A fost insa remarcat de directorul de marketing al companiei si, la 29 de ani, incepea “de la zero” in departamentul de marketing, acolo unde, “pana si seful meu era mai tanar decat mine, avand 25-26 de ani”.

“Mi-am spus mie ca imi doresc sa fiu in boardul de conducere pana la 40 de ani. Acum am 37 de ani. Nu intotdeauna viteza cu care faci lucrurile conteaza. Sunt momente cand a fi primul conteaza, sunt insa si mai multe clipe cand a fi perfect conteaza mai mult”, puncteaza Paolo.

Era responsabil de strategia de marketing al diviziei de ape Danone Italia, gestionand si activitatile din Franta, Germania, Elvetia si Belgia.

In 1998 primea doua oferte, ambele la fel de tentante: director de marketing pentru Danone in Romania sau responsabil pentru brandul Evian in SUA.

“La acel moment nu aveam nicio idee despre Romania, nu venisem in Bucuresti pana atunci. Cand am ales toti au spus despre mine ca sunt nebun ca aleg Bucuresti in loc de New York. Dupa 9 ani in piata de ape am decis insa sa trec in zona lactatelor. La acel moment lactatele reprezentau un segment mult mai evoluat in Danone si unde puteam inova mult mai mult din punct de vedere al unui om de marketing”, explica executivul.

Intervievam absolventi de facultate care la finalul unei discutii de o ora si jumatate ma intrebau ce este Danone

Isi aminteste ca inceputurile au fost dificile. Insa i-au placut din start entuziasmul romanilor si capacitatea lor “de a face haz de necaz”.

“Inainte de a veni in Bucuresti, mi-am zis sa imi ofer timp pentru a intelege inainte de a judeca avand in jurul meu toate aceste comentarii negative. Am stat si am observat, nu a fost usor, nu am vrut sa aplic etichete. (…) Am invatat multe de la romani in patru ani si jumatate. Am ras mult si am invatat la fel de mult. A fost o experienta draga mie. La inceput a fost foarte greu. Nu exista nimic. Importam cateva produse din Ungaria si Polonia. Am asteptat ca fabrica sa fie gata si responsabilitatea mea a fost initial recrutarea de personal. Am realizat ca multe multinationale aveau sediile din zona Balcanilor in Bucuresti. Vorbim de Mondelez in Brasov, de Colgate – Palmolive, Unilever, P&G, L’Oreal. Intervievam absolventi de facultate care la finalul unei discutii de o ora si jumatate ma intrebau ce este Danone. Au fost si oameni pe care i-am recrutat si de la alte multinationale. Exista aceeasi problema cu recrutarea ca acum. Masa de talente nu era atat de mare la momentul respectiv. Am creat oportunitati de crestere pentru acei oameni”, declara Paolo Maria Tafuri.

Romanii nu cred orice le spui. Daca ne facem bine treaba putem fi credibili, daca nu satisfaci consumatorii maine poti fi istorie

A construit alaturi de echipa sa un brand de la zero. Nu existau nici macar capacitate de stocare la rece a produselor, Danone investind masiv in frigidere, in logistica, in marketing.

“Am mers prin magazine, am discutat cu consumatorii. I-am intrebat despre obiceiurile de consum. Multi imi spuneau ca problema este urmatoarea: cumpara un produs intr-o zi si are o calitate superioara, apoi cumpara acelasi produs a doua zi si nu mai este la fel de bun. Calitatea ofertei fluctua. Mai mult romanii imi spuneau ca apreciaza produsele locale insa cand cumparau alegeau produse straine. Oamenii cautau insa ingrediente locale”, adauga Paolo Maria Tafuri.

Dupa 14 ani de la plecarea sa din Romania spune ca principala provocare pe aceasta piata o constituie in continuare lipsa materiei prime de calitate in mod constant.

“Romanii sunt preocupati de calitatea produselor, de sanatate. Trebuie promovate in acest context avantajele iaurtului, a produselor lactate. Consumatorii trebuie informati mai bine asupra avantajelor produselor lactate. Romanii nu cred orice le spui. Daca ne facem bine treaba putem fi credibili, daca nu satisfaci consumatorii maine poti fi istorie”, crede Tafuri.

Dupa pozitia ocupata in Romania, Paolo Maria Tafuri a continuat ca director general al Danone pentru tari precum Tunisia sau Algeria, dupa care a fost numit in 2010 la conducerea Danone Ungaria. Din 2013 este director general al HCS (Cehia, Ungaria, Slovacia). Isi aminteste insa cu emotie momentul ultimei zile in echipa Danone Romania.

“Cand am plecat din birou pentru a lua taxi spre aeroport toata compania era in parcare, chiar si oamenii din fabrica, au oprit productia. Am inceput sa plang, trei camioane m-au insotit spre aeroport claxonand din Colentina pana in Otopeni. M-am simtit ca Obama”, povesteste Paolo.

In prezent, Paolo Maria Tafuri este responsabil pentru operatiunile Danone din Cehia, Slovacia, Ungaria, Romania si Bulgaria, dar si alte 11 tari in care compania exporta. Dintre acestea, Romania este cea mai mare piata pentru companie, avand o cota de piata de 45%, conform datelor furnizate de executivul Danone.

Sursa foto: Mircea Dragos Photography