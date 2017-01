In noul sau rol, Sylwia va conduce operatiunile companiei GSK Consumer Healthcare in 8 tari si o echipa de peste 100 angajati, cu obiectivul de a continua cresterea in regiune.

Sylwia a acumulat o experienta comerciala in sectorul FMCG. De cand s-a alaturat companiei GSK, in august 2002, Sylwia a ocupat mai multe roluri strategice in brand si category management, in Polonia si in Europa Centrala si de Est. Intre 2011 si 2014, Sylwia a ocupat functia de director de marketing categoria de Ingrijire Orala pentru Europa Centrala si de Est si a dezvoltat o strategie regionala pentru categoria de produse de ingrijire a sanatatii orale, avand ca rezultat o crestere de 30% a business-ului. De asemenea, a detinut rolul de mass market business unit director in cadrul GSK Consumer Healthcare Polonia, iar in ultimii doi ani a fost director de marketing Ingrijire Orala si OTC pentru Europa Centrala si de Est.

Inainte de a se alatura echipei GSK, Sylwia a lucrat in departamentele de marketing si market research in cadrul companiei Procter & Gamble. A absolvit facultatile de management, psihologie si istoria artei ale Universitatii din Varsovia. Sylwia este de origine poloneza si este mama a doi copii.

“Sunt foarte entuziasmata ca voi coordona operatiunile din Romania si tarile balcanice si ca voi putea consolida eforturile depuse pana acum de Helen si intreaga echipa. Vrem sa dezvoltam in continuare parteneriate puternice cu clientii nostri si cu specialistii din domeniul sanatatii, pentru a ajuta si mai multi consumatori sa realizeze mai multe, sa se simta mai bine si sa traiasca mai mult”, a precizat noul manager general.