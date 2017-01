AdePlast, cel mai mare producator de materiale pentru constructii din Romania controlat de un antreprenor autohton, a inregistrat in 2016 o cifra de afaceri de 346 milioane lei (circa 77 milioane euro), in crestere cu 13% fata de 2015, arata un comunicat remis, miercuri, de companie.

Producatorul, detinut de omul de afaceri Marcel Barbut, a livrat in 2016 peste 1,2 milion de metri cubi de polistiren, depasind nivelul atins in 2015, de 966.000 mc. “Consideram ca anul 2016 a fost unul extrem de bun pentru Adeplast si pentru zona constructiilor, in general. Iar daca nu vor interveni schimbari majore in plan politico-economic, 2017 se poate inscrie pe acelasi traseu”, a afirmat Barbut, conform News.ro.

In prezent compania are trei fabrici in Oradea, Ploiesti si Roman, unde produce adezivi, mortare uscate, vopsele, tencuieli decorative si polistiren expandat sau polistiren grafitat. Omul de afaceri Marcel Barbut vrea sa extinda capacitatea de productie a AdePlast si vrea sa construiasca o noua fabrica in Oradea, investitie despre care nu a dat mai multe informatii.

Producatorul livreaza materiale de constructie la export catre Ungaria, Bulgaria, Republica Moldova, Cipru, Marea Britanie, Germania sau Austria. La export, Adeplast a inregistrat o cifra de afaceri de 4 milioane de euro, in crestere cu 36% fata de 2015. Cei mai importanti jucatori de pe piata materialelor de constructii sunt LafargeHolcim, germanii de la Carpatcement Holding si grupul irlandez CRH, care a preluat activele Lafarge din Romania. Un alt jucator important controlat de un antreprenor roman care a furnizeaza materiale de constructii este Bilka Steel, producator de tigle metalice din Brasov, detinut de Horatiu Tepes.

Sursa foto: Omikron960 | Dreamstime.com