Consiliul Concurentei a aprobat tranzactia prin care firma Zanfir SNC Focsani a cumparat doua magazine Carrefour Market in Braila, a anuntat miercuri institutia. Aceasta era una din conditiile asumate de Carrefour pentru ca preluarea retelei Billa din Romania sa fie autorizata de catre Consiliul Concurentei.

In 2016, Consiliul Concurentei a analizat operatiunea prin care Carrefour Nederland BV urma sa preia magazinele Billa si a constatat ca, in zona geografica Braila, tranzactia putea conduce la consolidarea pozitiei pe piata a Carrefour, cu posibile efecte negative la nivelul consumatorilor. Astfel, tranzactia a fost autorizata cu conditia respectarii unor angajamente asumate voluntar de catre Carrefour, respectiv cesionarea a trei supermarketuri active pe piata din Braila, doua magazine Carrefour Market si un magazin Billa, a mai anuntat autoritatea anti-monopol, conform News.ro.

In decembrie 2016, Consiliul Concurentei a aprobat cumparatorul celor doua magazine Carrefour Market, respectiv Zanfir SNC Focsani. Mai mult, tranzactia conduce la aparitia unui nou concurent pe piata relevanta de retail preponderent alimentar din Braila, Zanfir nefiind prezenta in aceasta zona geografica pana la acest moment, a mai precizat Consiuliul Concurentei.

Zanfir activeaza pe piata comertului cu amanuntul cu produse alimentare din anul 2002 si opereaza, in prezent, opt magazine de tip supermarket in zona Focsani si localitatile limitrofe. Carrefour a anuntat, in decembrie 2015, ca a semnat un acord cu grupul Rewe pentru achizitia Billa Romania, cu o retea de 86 de supermarketuri la nivel national.

Preluarea retelei de supermarketuri Billa de catre Carrefour inseamna pentru grupul francez intarirea pozitiei pe piata din Capitala cu 13 magazine situate in principal in zone centrale, dar si in Brasov, unde detine circa 20 de unitati, adica circa o treime din magazinele de comert modern din judet.

Sursa foto: Shutterstock.com