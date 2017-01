Compania a livrat luna trecuta 111 avioane, iar pe ansamblul anului numarul acestora a atins 688, in timp ce obiectivul sau anual era de peste 670 de aeronave. Airbus s-a mentinut in acest fel pe pozitia de al doilea mare constructor de avioane din lume, dupa grupul american Boeing, care saptamana trecuta a anuntat ca a livrat 748 de avioane in 2016, conform News.ro.

Ambii constructori de avioane au constatat o scadere a cererii pentru avioane noi. Airbus a atras anul trecut 731 de comenzi, comparativ cu cele 668 obtinute de Boeing, in ambele cazuri numarul fiind cel mai scazut dupa 2010. Constructorul european de aeronave, cu sediul in Toulouse, are in total comenzi pentru 6.874 de avioane, evaluate la 1.000 de miliarde de dolari, la preturile din lista.

