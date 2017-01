Brandul portughez de fashion Lanidor, care a intrat pe piata romaneasca in septembrie anul trecut prin QAZ Fashion, operatorul care detine franciza, anunta ca va deschide cel de-al doilea magazin in Sun Plaza, anul acesta. De asemenea, retailerul portughez estimeaza o cifra de afaceri de 250.000 de euro pentru 2017.

Pe termen lung, compania intentioneaza sa dezvolte brandul la nivel national si sa aduca pe piata locala Globe, un brand exclusivist din segmentul de lux aflat in portofoliul retailerului portughez.

„Cel mai probabil, magazinul va fi deschis la sfarsitul verii, proiectul fiind deja demarat. Un nou magazin ne va ajuta sa crestem vanzarile si sa ajungem la cifra de afaceri estimata pentru 2017, de 250.000 euro. Pe termen lung ne dorim sa deschidem cate doua magazine noi pe an, iar in functie de rezultate sa aducem in Romania si alte branduri din portofoliul LANIDOR”, a adaugat Adrian Dumitrescu.

Totodata, retailerul anunta campania Winter Sales, cu reduceri de pana la 70% pentru colectia toamna-iarna 2016/2017. Campania se va desfasura in perioada 15 ianuarie – 28 februarie 2017, cu reduceri de 70% pentru articolele de iarna de la pulovere, geci, paltoane, jachete, cardigane, cape la incaltaminte si accesorii precum manusi si caciuli si de pana la 60% la alte produse precum rochii, camasi, pantaloni, esarfe.

QAZ Fashion Retail preconizeaza ca 40% din colectia Toamna-Iarna 2016/2017 va fi vanduta in primele doua saptamani de campanie, datorita ninsorilor din ultima saptamana.

Noua colectie Lanidor primavara-vara 2017 va fi disponibila in magazin incepand cu luna februarie si va cuprinde articole vestimentare si accesorii care pun accent pe detalii si design, in culori si materiale deosebite.

Brandul Lanidor, aflat la etajul unu al mall-ului ParkLake, a intrat in Romania sub forma de franciza detinuta de catre firma QAZ Fashion Retail, in luna septembrie 2016, si se incadreaza la categoria industriei de moda premium. La nivel international, este cel mai mare retailer portughez de haine pentru femei si este prezent cu unitati deschise in zece tari din Uniunea Europeana, dar si din afara continentului, Romania fiind cea de-a 11-a tara in care brandul de moda este disponibil.