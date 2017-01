Cel mai mare producator local de inghetata din Romania a incheiat anul trecut cu o crestere de 10% a afacerilor, pana aproape de 40 de milioane de euro, respectiv un profit de 5 mil. euro. Betty Ice detine o unitate de productie in Suceava, cu o capacitate de 150 de tone pe zi, unde lucreaza circa 650 de angajati pe timp de iarna, respectiv 900 de angajati in plin sezon.

Compania detine 180 de puncte de vanzare (chioscuri) si intentioneaza sa deschida in acest an pana la 20 de noi locatii. Numarul deschiderilor este insa conditionat de rezultatul licitatiilor la care compania va participa, spune Vasile Armenean.

Pe lista investitiilor se afla si trei noi gelaterii de mari dimensiuni in orase precum Iasi, Constanta, dar si in Centrul Vechi din Bucuresti. Deschiderile sunt planificate pentru anul viitor.

Potrivit proprietarului Betty Ice, investitia medie doar in amenajarea unui astfel de spatiu urca pana la 250.000-300.000 de euro si o poate depasi in cazul locatiei din Bucuresti, unde bugetul alocat ajunge la 1,5 milioane euro.

Fondat in urma cu 25 de ani, producatorul de inghetata Betty Ice detine o unitate de productie in Suceava, cu o capacitate de 120 de tone pe zi.

Vasile Armenean a intrat in industria inghetatei inainte de anii 1990, pe cand locuia in orasul austriac Linz. Armenean lucra intr-o fabrica de ochelari si, la solicitarea unui prieten care era angajat intr-o gelaterie l-a ajutat in prima instanta la repararea unui utilaj defectat. I-a placut ideea unei afaceri cu inghetata si si-a dorit sa dezvolte acest concept pe piata autohtona. In 1992, omul de afaceri sucevean a decis sa se intoarca in tara si doi ani mai tarziu a pus bazele afacerii Betty&Cris, alaturi de alti doi parteneri. In 1998, cei doi parteneri au iesit din afacere, Armenean ramanand singurul actionar. Avea la momentul respectiv 50 de angajati si trei camioane pentru distributie.

In prezent, consumul anual de inghetata din Romania este unul dintre cele mai scazute din Europa, respectiv 1,6 kg per cap de locuitor. Spre comparatie, in tarile scandinave consumul anual se ridica la 8 kg/capita. Printre cei mai importanti producatori de inghetata se mai numara Unilever, Nestle si Food Union, care a achizitionat anul trecut producatorul local Alpin 57 Lux. Acestia impart o piata evaluata la 170 mil. euro.