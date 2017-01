In mai, Autoritatea Europeana pentru Siguranta Alimentara a avertizat in legatura cu contaminatiile gasite in forma comestibila a uleiului de palmier, declarand ca este cancerigena si chiar si consumul moderat in randul copiilor poate reprezenta un risc. Reprezentantii autoritatii au declarat ca, pana la definitivarea cercetarilor, consumul indiferent de cantitate nu este sigur, conform businessinder.com.

Uleiul de palmier se gaseste in sute de produse ale brandurilor alimentare, insa Nutella s-a confruntat cu cea mai vehementa reactie a consumatorilor. In urma acestor acuzatii, mai multi retaileri din Italia, inclusiv cel mai mare lant de supermarketuri din tara, Coop, au boicotat raspandirea ca o masura de precautie. Ferrero a lansat o campanie de publicitate intr-o incercare de a linisti clientii ca produsele sale sunt sigure.

Ferrero insista asupra faptului ca decizia de a pastra uleiul de palmier in Nuttela, in ciuda situatiei tensionate, tine de calitatea produsului nu de implicari ale costului. Substanta este folosita pentru a crea o textura neteda a produsului ce nu potate fi atinsa prin utilizarea altui ingredient.

"Comercializarea produsului Nutella fara folosirea uleiului de palmier ar duce la crearea unui substitut inferior in raport cu produsul original, ar fi un pas inapoi", a declarat managerul de achizitie Ferrero, Vincenzo Tapela.

Primul borcan in care este ambalata crema Nutella a fost produs in Alba, undeva in nord-vestul Italiei, in aprilie 1964. La 50 de ani de la lansarea produsului, ministrul Dezvoltarii Economice din acea perioada a declarat ca povestea acestui brand reprezinta o emblema a mediului de afaceri italian.

Sursa foto: Quanthem/ shutterstock.com