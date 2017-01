Restaurante, hoteluri sau cafenele, toate si-au gasit un loc pe platformele de social media unde isi promoveaza serviciile si interactioneaza cu clientii. Recenziile citite de catre utilizatori cantaresc enorm in decizia acestora de a vizita respectivele locatii.

Industria ospitalitatii a vazut potentialul imens pe care platformele de social media o au in ceea ce priveste puterea de promovare. Indiferent ca vorbim despre cafenele, restaurante sau hoteluri, paginile acestora de pe platformele de social media sunt adevarate carti de vizita pentru utilizatorii care sunt in cautarea unui loc in care sa se relaxeze sau sa manance.

“Caietul de reclamatii” s-a mutat la sectiunea de recenzii, unde parerile clientilor ajuta utilizatorii sa isi faca o imagine despre locatia respectiva si cantaresc enorm in decizia acestora de a le calca pragul sau nu.

O parte din aceste tipuri de business-uri au apelat chiar la un social media manager, care sa fie capabil sa promoveze cat mai bine produsele si brandul locatiei si sa gestioneze situatiile delicate in care clientii nemultumiti rabufnesc in sectiunea de recenzii a localului.

Campaniile de promovare de pe paginile de social media prin care business-urile pun la bataie premii, reprezinta una dintre uneltele de dezvoltare a popularitatii. Prin intermediul acestor unelte, oamenii din spatele business-urilor promovate ajung sa empatizeze cu utilizatorii pe care ii conving sa le treaca pragul.

Pentru a-ti conecta business-ul la social media si pentru a putea interactiona cat mai bine cu potentialii clienti, trebuie sa fii conectat permanent si sa te asiguri ca poti reactiona prompt si eficient la toate feedback-urile, solicitarile sau intrebarile. Astfel, serviciile de date mobile sunt aproape esentiale pentru buna functionare a unor afaceri in acest domeniu.

Vodafone este unul dintre operatorii care ofera servicii de date cu beneficii ce se axeaza in special pe Net Nelimitat si solutii de securitate.

Instagram, Facebook si Twitter sunt printre principalele “campuri de batalie” a business-urilor de a isi atrage cat mai multi clienti.

Astfel, pe masura de social media se dezvolta si capata tot mai multa greutate in peisajul onlineului, orice afacere trebuie sa gaseasca cele mai bune metode prin care sa fie la curent cu noutatile si sa se alinieze trendurile. Desi schimbarile din mediul online se intampla cu o viteza ametitoare, un lucru este cert: conexiunea permanenta si rapida la internet din orice colt al lumii si de pe orice device nu poate fi optionala.

Sursa foto: Shutterstock: GaudiLab