La initiativa Ministerului Sanatatii, Guvernul Romaniei a aprobat o Hotarare de Guvern conform careia pentru 106 Denumiri Comerciale Internationale (DCI) se elimina obligativitatea aprobarii medicamentelor de catre comisiile de la nivelul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si Casele de Asigurari de Sanatate de la nivel local.

Potrivit Ministerului Sanatatii, incepand cu 1 martie 2017, persoanele care sufera afectiuni oncologice, boli rare (ex. hemofilie, scleroza multipla, scleroza tuberoasa etc), afectiuni raeumatice, hepatita cronica de tip B si C, infertilitate, obezitate, afectiuni cardiovasculare, boala Parkinson, ADHD, diabet zaharat, tulburari de crestere la copii, epilepsie, vor beneficia de medicamentele gratuite si compensate necesare tratamentului numai in baza prescriptiei medicului specialist, fara a mai fi nevoie sa depuna dosare medicale care sa fie aprobate la nivelul comisiilor de experti din cadrul caselor de asigurari.

„Am desfiintat o procedura birocratica. Pacientul va beneficia de inceperea tratamentului, rapid, chiar din momentul diagnosticarii, fara a mai parcurge pasi suplimentari care in acest moment produc intarzieri ce pot duce chiar la afectarea starii de sanatatea. Este vorba despre medicamente de ultima generatie pentru tratamentul unor afetiuni grave. Prescrierea acestora se va face de catre medicul specialist in baza protocoalelor medicale existente, cu incadrarea in criteriile de eligibilitate”, a declarat Florian Bodog, ministrul Sanatatii.

„Am convenit cu conducerea CNAS ca dosarele depuse sa fie rezolvate in procedura de urgenta, fara lista de asteptare, pentru ca pacientii sa beneficieze imediat de tratament”, a mai adaugat ministrul Bodog.

Sursa foto: Shutterstock.com