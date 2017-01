Magazinele din centrele comerciale din Romania arata o schimbare tot mai clara de tendinta, astfel ca startul reducerilor nu mai are loc in 15 ianuarie, ci imediat dupa inceputul anului, cand vanzarile scad dramatic dupa Sarbatori.

Unii comercianti au anuntat reduceri de pana la 70% pentru intreaga luna ianuarie, iar altii sustin ca ofera discount-uri pana la sfarsitul lunii februarie, scrie News.ro.

AFI Cotroceni a inceput campania de reduceri pe data de 10 ianuarie, insa cativa comercianti din mall au demarat reducerile chiar din 1 ianuarie.

Campania va dura pe tot parcursul lunii ianuarie, iar unele branduri vor avea discounturi chiar si in luna februarie, anunta reprezentanti centrului comercial AFI.

In aceasta perioada, Sephora aplica discounturi de pana la 70% la o gama de produse cosmetice si de ingrijire personala.

In campania de reduceri din AFI Cotroceni sunt implicate majoritatea magazinelor, printre care Massimo Dutti, Karen Millen, Stefanel, Guess, Vans, Folli Follie, Seroussi, Louis Purple, Ecco, Il Passo sau Fossil.

In aceasta perioada, in mallurile detinute de fondul sud-african de investitii New Europe Property Investments (NEPI) in Romania, reducerile ajung pana la 70%, sunt valabile in majoritatea magazinelor si acopera toate categoriile de produse si servicii.

Comerciantii din mallul Promenada, cel mai cunoscut centru comercial detinut de NEPI, aplica reduceri de pana la 70%. Astfel, magazinele de imbracaminte si incaltamine din Promenada precum Enzo Bertini, Hervis, H&M, BSB , Stefanel sau Zara au reduceri intre 30-55%.

Cea mai mare reducere din cadrul centrului comercial este de 70% si este aplicata de magazinul de lenjerie intima Jolidon.

In aceasta perioada, comerciantii organizeaza Shopping Night (Noaptea cumparaturilor), un eveniment in care toate magazinele isi prelungesc programul cu cateva ore, astfel incat clientii sa aiba mai mult timp la dispozitie pentru cumparaturi.

In cadrul centrelor comerciale detinute de NEPI, acest eveniment are loc pe parcursul lunii ianuarie, iar fiecare magazin isi prelungeste programul cu o ora sau doua ore.

“In multe dintre mallurile din portofoliu, organizam si Shopping Night, eveniment care presupune prelungirea programului de functionare. In acea zi, pregatim diverse momente artistice, premii si surprize pentru a-i rasplati pe cei care vin sa prinda reducerile”, au declarat reprezentantii NEPI.

NEPI are cea mai mare retea de centre comerciale din Romania, ce include Mega Mall din Bucuresti, Shopping City Piatra- Neamt, Braila Mall, Shopping City Targu Jiu, Severin Shopping Center, Aurora Mall Buzau, Shopping City Sibiu, Ploiesti Shopping City si City Park Constanta.

La Veranda Mall, controlat de familia Pogonaru, vizitatorii beneficiaza de reduceri tot de pana la 70% la articole vestimentare, produse de infrumusetare, jucarii si calatorii, iar restaurantele au pregatit oferte promotionale, valabile toata luna ianuarie.

“Nu doar cele de imbracaminte s-au inscris in acest maraton al reducerilor, ci si restaurantele, magazinele cu produse de infrumusetare si ingrijire, dar si agentiile de turism. Fiecare membru al familei va gasi aici produse pe care si le doreste la preturi competitive”, a declarat Andrei Pogonaru, dezvoltatorul Veranda Mall.

Brandul francez Tati, al carui singur magazin din Romania se afla in Veranda Mall, incepe anul 2017 cu reduceri de pana la 60%, la articole din categorii diferite, de la haine pentru intreaga familie si produse de infrumusetare la articole si decoratiuni pentru casa.

Cei care doresc sa isi completeze tinuta cu articole din colectia toamna-iarna pot profita de promotiile din magazinele C&A, LC Waikiki si H&M, unde gasesc haine si accesorii reduse cu pana la 50%.

Acestea pot fi completate cu produse de la Bijuteria Stil, care ofera discount de 15% pana pe 31 martie.

La Deichmann, cel mai mare comerciant de incaltaminte cu amanuntul din Europa, la achizitionarea unui produs la promotie, a doua pereche beneficiaza de reducere de 50%. In plus, la doua perechi de incaltaminte alese la pret redus, a treia este gratis.

De asemenea, la Salamander, vizitatorii pot profita de reducerile de pana 40% valabile toata luna ianuarie.

Profihairshop ofera 20% reducere la toate produsele din gama L’Oreal Professionnel (ingrijire, styling si culoare), acelasi discount fiind valabil si in magazinul Gerovital, pentru cosmeticele AslaVital.