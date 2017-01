CFR SA, compania care administreaza caile ferate din Romania, a inregistrat o crestere de 180% a profitului brut in 2016 fata de 2015, pana la 496,94 milioane lei (110,6 milioane euro), in contextul in care compania a luat anul trecut masuri de reorganizare administrativa si diminuare a pierderilor, potrivit datelor preliminate transmise de reprezentantii companiei.

Totodata, CFR SA a anuntat, pentru 2016, venituri de 2,288 miliarde lei (509,6 milioane euro), cu 10% mai mari decat in 2015. Acest avans a avut loc in contextul unor masuri de eficientizare luate in interiorul companiei, a explicat purtatorul de cuvant Oana Branzan, scrie News.ro.

”Cresterea profitului brut al companiei a rezultat in urma adoptarii unor masuri de imbunatatire si optimizare a activitatii, printre care enumeram reorganizarea administrativa, diminuarea pierderilor, rationalizarea cheltuielilor si recuperarea mai buna a veniturilor”, a declarat Oana Branzan. Pentru acest an, CFR SA nu poate prognoza nivelul veniturilor, avand in vedere ca legea bugetului de stat pe anul 2017 nu a fost inca aprobata de Guvern.

In luna decembrie a anului trecut, CFR SA a lansat o licitatie deschisa pentru reabilitarea tronsonului feroviar Brasov – Sighisoara, pe sectiunile Brasov – Apata si Cata – Sighisoara, componente ale Coridorului IV paneuropean Rin – Dunare, valoarea totala estimata a contractului fiind de 3,71 miliarde lei (830 milioane euro). CFR SA a anuntat in decembrie ca, in scurt timp, va fi lansata si licitatia pentru modernizarea sectiunii de mijloc Apata-Cata, pentru care compania a semnat contractul de finantare cu Comisia Europeana in luna noiembrie 2016.

In cazul acestui contract, in valoare de 440 milioane euro, cofinantarea va fi asigurata de la bugetul de stat, fiind in valoare de 98,3 milioane euro pentru perioada 2016-2020 si de 167,6 milioane euro pentru perioada 2021-2023. Lucrarile pe partea romaneasca a coridorului paneuropean au acelerat in ultimul timp, la presiunea Comisiei Europene, care finanteaza mare parte din lucrari. In noiembrie, Ministerul Transporturilor a decis rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru acest an al CFR SA, prin care bugetul de investitii al companiei a fost redus drastic, cu 31,4%, pana la 1,91 miliarde lei, dar a alocat mai multi bani de la bugetul de stat pentru investitii.