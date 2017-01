Grupul italian Enel este interesat de proiecte de energie regenerabila in Arabia Saudita si Emiratele Arabe Unite (EAU), statele bogate in petrol din Orientul Mijlociu incercand sa profite de scaderea costului energiei solare pentru a-si diversifica sursele de energie, relateaza Bloomberg.

”Vom astepta primele licitatii din Arabia Saudita”, a afirmat directorul general al Enel, Francesco Starace, intr-un interviu acordat in Abu Dhabi, cel mai mare dintre cele sapte emirate ale EAU. El a adaugat ca Dubai, al doilea mare emirat al acestei tari, a inceput la randul sau un program de energie regenerabila, iar Enel va incerca sa participe, scrie News.ro.

Sub conducerea lui Starace, Enel isi reduce operatiunile in domeniul centralelor energetice mari, pentru a se concentra pe producerea si distributia de electricitate provenita din surse ecologice. Compania si-a reintregrat in grup divizia Enel Green Power in 2016 si vrea sa reduca capacitatea de a produce energie din carburanti fosili cu 39% intr-o perioada de cinci ani care se va incheia in 2019.

Arabia Saudita, cel mai mare exportator de petrol din lume, si EAU, al patrulea mare producator de titei in cadrul OPEC, incearca sa isi reduca dependenta de petrol si sa genereze mai multa energie solara, intre alte surse. Enel a semnat sambata un acord de cooperare cu Dubai Electricity and Water Authority (DEWA), pentru modernizarea retelei de electricitate a tarii, dupa un acord similar cu Saudi Electricity, convenit miercuri.

Sursa foto: Andrey_Popov / Shutterstock