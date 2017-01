Profihairshop, retailer specializat in comercializarea de produse profesionale pentru ingrijirea parului, deschide primul magazin planificat pentru acest an, in orasul Baia Mare. Acesta a necesitat o investitie de 85.000 euro si va fi inaugurat pe data de 31 ianuarie, in fostul mall Gold Plaza Baia Mare, actual VIVO!.

Avand o suprafata de 60 mp, magazinul Profihairshop comercilizeaza peste 1.500 de produse profesionale pentru ingrijirea parului, produse pentru unghii si accesorii de la 50 de branduri reprezentative, dar ofera si servicii de consultanta personalizata pentru alegerea produselor potrivite pentru tipul lor de par.

“Intrucat interesul romanilor pentru utilizarea produselor profesionale de ingrijire este in continua crestere, principalul nostru obiectiv pentru 2017 este, ca si in anul precedent, expansiunea la nivel national. In acest an avem in plan deschiderea a cel putin inca 5 magazine, in judete in care inca nu suntem prezenti. Pentru acest magazin din Baia Mare estimam vanzari lunare de 400 euro/mp/luna.” a declarat Klaus Reisenauer, Managing Partner Profihairshop.

In anul 2016 compania Profihairshop a investit aproximativ 250.000 euro in deschiderea a 5 noi unitati, iar investitia in intreaga retea, de la infiintare pana in momentul de fata, se ridica la peste 2 milioane de euro. Lantul de magazine Profihairshop a ajuns in prezent la un numar de 27 de unitati, localizate in Bucuresti si in alte 9 orase mari din tara, care cuprind o suprafata totala de peste 1.100 mp. Compania a incheiat anul 2016 cu o cifra de afaceri de 5,6 milioane de euro, in crestere cu 38% fata de anul 2015. Un magazin Profihairshop amplasat intr-un centru comercial inregistreaza vanzari medii anuale intre 5.000 – 10.000 euro/mp/an.

Profihairshop comercializeaza 50 de game profesionale, printre care Wella System Professional, Nioxin, L’Oreal, Joico, Londa, Moroccanoil, Tigi, Oro Del Marocco, Joc, precum si accesorii pentru par, aparate electrice profesionale pentru coafat si produse de cosmetica si unghii. In portofoliu se regasesc si produse de ingrijire care se adreseaza exclusiv barbatiilor: EXL, produse din gama L’Oreal Men, B.APP, Wella System Professional Men.

Lansat in 2009, Profihairshop face parte din grupul dezvoltatorului imobiliar OASIS retail & development din Sibiu, condus de Klaus Reisenauer si Kurt Wagner si are o retea de 27 de magazine.