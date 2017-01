Scoala de business INSEAD a lansat un raport anual de evaluare comparativa, care masoara capacitatea tarilor de a concura pentru gasirea persoanelor talentate. Acest top este dominat de tarile europene si mai ales cele nordice care s-au clasat printre primele locuri. Vezi in continuare ce tari reprezinta o concurenta reala in domeniul afacerilor.

Raportul “Global Talent Competiveness Index”, lansat de scoala de business INSEAD, analizeaza sistemele educationale, nevoile economiei, mobilitatea si spiritul antreprenorial, conform Business Insider.

9. Finlanda

Statul din nordul Europei se afla pe primul loc pentru educatia formala si are un punctaj mare datorita capacitatilor sale de a dezvolta persoane talentate in afaceri. De asemenea, mediul de afaceri este condus de o reglementare foarte puternica.

8. Danemarca

Tara scandinava se clasifica pe acest loc pentru mediul de afaceri amiabil si capacitatea educarii persoanelor talentate. Sistemul de educatie formala din aceasta tara este printre cele mai bune din lume.

7. Luxemburg

Tara cu iesire la mare a fost clasata in 2016 pe locul 3 in acest top, dar anul acesta competitia a depasit-o. Avand o reputatie internationala centrata pe industrie si finante, Luxemburg ramane in acest top.

6. Australia

Australia este una dintre tarile de top pentru ca reuseste sa atraga talente din strainatate si are printre cele mai bune educatii formale din lume. Aici se gasesc abilitati de management la nivel inalt necesare unei tari axate pe business.

5. Suedia

Aceasta tara ofera educatie formala buna si acces pe tot parcursul vietii la cursuri educationale. Forta de munca suedeza cuprinde competente profesionale si tehnice, dar si abilitati de management al afacerilor la nivel inalt.

4. Statele Unite ale Americii

SUA se afla pe acest loc datorita universitatilor renumite, care reusesc sa dezvolte persoane talentate prin cursuri universitare, stagii de practica si alte instruiri.

3. Marea Britanie

Britanicii atrag persoane talentate pentru ca au cele mai bune universitati din lume. Cu toate ca rezultatele raportului au fost bune in acest an, s-ar putea ca pe viitor acestea sa fie diferite din cauza Brexitului.

2. Singapore

Orasul-stat din Asia de sud-est se afla pe primul loc pentru mediul de afaceri si capacitatea de a atrage persoane talentate din intreaga lume. Cu toate ca are aceste rezultate bune urmatoarea tara a avut unele si mai bune.

1. Elvetia

Tara din centrul Europei obtine cel mai mare punctaj datorita performatelor sale remarcabile. Elvetia are capacitatea de a atrage persoane talentate, dar si de a le retine pentru o perioada cat mai lunga.

Sursa foto: Shutterstock.com