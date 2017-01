Astfel, pentru anul acesta 52% dintre sefii de companii din Romania se asteapta la venituri mai mari, fata de 50% in urma cu un an.

"Spre deosebire de anul trecut, increderea directorilor in cresterea veniturilor anuale ale propriilor companii este in urcare in aproape fiecare tara din lume: cu directorii generali din India (71%), Brazilia, unde nivelul de incredere s-a dublat (57%), Romania (52%), Australia (43%) si Marea Britanie (41%) conducand in topul increderii la nivel global. Acesta a crescut de asemenea cu 11 puncte in China, ajungand la 35%, cu 6 puncte in SUA, pana la 39% si cu 3 puncte in Germania, pana la 31%. In Elvetia, nivelul de incredere s-a dublat, atingand 34%", se arata in studiul PwC.

La polul opus se situeaza Spania, Mexic si Japonia, unde nivelurile de incredere au scazut, iar in Japonia s-a simtit cea mai dramatica scadere de la 28% in 2016 la 14% in editia recenta.

Atunci cand sunt intrebati de strategiile care vor genera cresterea, mai mult de trei sferturi dintre liderii de afaceri (79%) se bazeaza pe cresterea organica in anul urmator, in timp ce 41% planifica noi fuziuni si achizitii si aproximativ un sfert (23%) intentioneaza sa-si consolideze capacitatea de a inova pentru a putea profita de noile oportunitati.

"Directorii generali ai companiilor din Romania sunt printre cei mai optimisti lideri de afaceri din lume, potrivit rezultatelor studiului PwC Global CEO Survey 2017. Aceasta pentru ca Romania a inregistrat in ultimii ani ritmuri ridicate de crestere economica, peste media tarilor din Uniunea Europeana, iar perspectivele pentru anii urmatori sunt de asemenea pozitive, pe fondul continuarii relaxarii fiscale si a cresterii sustinute a consumului. Cu toate acestea, pentru a pastra si imbunatati competitivitatea tarii este nevoie de mentinerea stabilitatii macroeconomice si bugetare, de accelerarea ritmului reformelor structurale si a investitiilor atat de necesare in infrastructura", a declarat Ionut Simion, country managing partner, PwC Romania.

Foarte increzatori in cresterea veniturilor pe termen scurt

Sursa: Raport Pwc

Studiul a fost efectuat intre septembrie si decembrie 2016, cu participarea a 1379 de directori de companii din 79 de tari. Cresterea increderii: cele mai ridicate niveluri de incredere in cresterea veniturilor companiilor in urmatoarele 12 luni au fost inregistrate in anul 2007 - 52% dintre directorii executivi au raspuns ca sunt foarte increzatori in cresterea veniturilor in urmatoarele 12 luni. Cele mai mici niveluri s-au inregistrat in 2009 (21%). Cele mai ridicate niveluri de incredere inregistrate anterior au fost de 51% dintre directori (care au declara ca sunt foarte increzatori) in 2011, similar cu rezultatele sondajul din acest an. In anul 2014 s-au inregistrat cele mai inalte niveluri de incredere ale executivilor in cresterea economica la nivel mondial (44%). Un raport de tara detaliat bazat pe raspunsurile directorilor de companii din Romania va fi publicat in cursul lunilor urmatoare.

