Bogdan Badea are o experienta vasta in vanzari si business development acumulata in cadrul unor companii romanesti si multinationale precum P&G, Accace sau Ernst & Young, unde a coordonat de-a lungul carierei echipe, proiecte si portofolii complexe. In ultimii doi ani si-a dezvoltat cariera in cadrul Smartree, lider pe piata de externalizare a serviciilor de salarizare si administrare de personal din Romania, in pozitia de Business Development & Strategic Alliances Director.

Pe termen mediu si lung, principalele obiective strategice ale echipei comerciale conduse de Bogdan Badea vizeaza extinderea companiei in segmentul business-to-business (B2B) si dezvoltarea portofoliului de servicii dedicate acestui segment. Astfel, Bogdan va coordona, din aceasta pozitie, dezvoltarea strategiei de vanzari si consolidarea parteneriatelor strategice cu clientii de tip companii.

“Preiau o responsabilitate importanta, aceea de a conduce o echipa care a avut performante foarte bune pe o piata extrem de competitiva. Impreuna, vom continua sa lucram la extinderea gamei de solutii de recrutare inovatoare, care sa sustina permanent nevoile partenerilor nostri si sa-i sprijine pe acestia sa-si atinga propriile obiective de performanta”, a spus Bogdan Badea, eJobs Group.

Bogdan Badea a absolvit Facultatea de Cibernetica din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucuresti si are un Master in Finante Corporative si Burse de Valori.

Infiintat in 1999, eJobs este primul portal de recrutare online lansat in Romania. Utilizat in prezent de peste 3,3 milioane de profesionisti, eJobs.ro ofera acces la locuri de munca in cadrul celor mai importante companii din tara. eJobs Group SRL face parte din trustul Ringier Romania, membru Ringier AG. Compania are 47 de angajati.