Desi exista aproximativ un milion de beneficiari ai unor pachete de beneficii medicale, rafinarea serviciilor a crescut doar la nivel operational, iar nivelul de personalizare si disponibilitate a scazut. Totodata, nevoile clientilor sunt din ce in ce mai complexe. In acest context, cinci furnizori medicali au lansat impreuna un proiect in domeniul beneficiilor medicale.

In functie de beneficiile incluse, un astfel de pachet de concierge medicine are un cost lunar care variaza intre 15 si 20 de euro. Pacientii au acces la o retea de peste 1.500 de medici, iar pachetele includ peste 200 de servicii de policlinica.

„Dupa 13 ani de experienta in piata serviciilor medicale vad cum produsele existente in prezent nu mai raspund promisiunii de servicii medicale de elita. Desi infrastructura medicala s-a dezvoltat, beneficiile medicale nu au avut acelasi avans din punctul de vedere al asistentei personalizate. Sub imperiul eficientei, cautarea solutiei optime, atat pentru angajator cat si pentru angajat, s-a pierdut pe drum. De aceea, cred ca este nevoie de o reinventare a sistemului actual, care sa aiba in centru solutii optim personalizate. Intr-o lume in care abonamentele si asigurarile medicale au devenit «commodity», in care directorii de HR cauta in permanenta solutii noi, in contextul nou al deductibilitatii, este clar momentul unei solutii medicale personalizate prin concierge medicine”, a mentionat Ana-Maria Marian, CEO Intermedicas.

