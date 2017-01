CFR Calatori a incheiat anul trecut cu venituri proprii, aferente transportului feroviar, de aproape 1,2 miliarde lei, in crestere cu 7% fata de 2015, si cu un profit de 1,2 milioane de lei, in linie cu rezultatele bugetate, de 38 de ori mai mare decat cel din anul precedent, potrivit rezultatelor preliminate trimise la solicitarea News.ro .

Compania, aflata in subordinea Ministerului Transporturilor, estimase un nivel al profitului net de 1,2 milioane lei inca de la inceputul lui 2016, potrivit bugetului de venituri si cheltuieli aprobat de Guvern in luna aprilie a anului trecut.

Numarul de pasageri transportati a scazut in 2016 cu 3,7% fata de anul precedent, de la 54,9 milioane la 52,89 milioane. Totodata, compania a reusit sa-si reduca arieratele, potrivit reprezentantilor CFR Calatori. "Anul 2015 a fost incheiat cu arierate in suma de 208,4 milioane lei, iar la data de 31 decembrie 2016 se estimeaza arierate in valoare de 178,5 milioane lei”, se arata in raspunsul trimis la solicitarea News.ro.

Cifra de afaceri aferent a anului trecut este in curs de calculare, potrivit reprezentantilor companiei. Bugetul operatorului feroviar pe 2016 prevedea venituri totale de 2,23 miliarde lei, in crestere cu 5,7% fata de anul anterior, din care 1,2 miliarde lei reprezinta subventii de la stat. In decembrie 2015 a fost semnat acordul intre reprezentantii federatiilor sindicale si CFR Calatori, care prevedea acordarea unor drepturi salariale incepand cu 1 decembrie 2015, respectiv majorarea salariului cu 10%.

Pentru investitii era prevazut un buget de 76,9 milioane de lei, sumele fiind folosite in special pentru achizitionarea de rame electrice sau trenuri electrice noi, de vagoane si locomotive. CFR Calatori a solicitat compensatii pentru asigurarea pachetului social, care reprezinta o forma de subventie din partea statului, in valoare de 1,44 miliarde lei.

Investitiile facute in 2016, realizate din fonduri proprii, au vizat modernizarea a 15 vagoane, potrivit informatiilor transmise pentru News.ro in luna decembrie a anului trecut. In plus, compania a finantat reparatii pentru 431 vagoane de calatori si pentru 29 de locomotive Sageata Albastra, alte 10 unitati fiind inca in reparatii. In 2016, CFR Calatori a introdus in circulatie trenuri spre Kiev (din 1 aprilie 2016) si spre Salonic (in sezonul estival). Pasagerii vor putea si in acest an sa calatoreasca in afara tarii, zilnic, cu trenuri directe din Bucuresti Nord catre Viena, cu preturi incepand de la 39 euro pe sens, si catre Budapesta, cu preturi de la 29 euro pe sens, iar in sezonul estival catre Sofia si Salonic.

Sursa foto: Agerpres Foto