Informatia provoaca dubii daca masurile preconizate de conglomeratul industrial japonez pentru comsolidarea situatiei financiare, inclusiv vanzarea diviziei de cipuri, vor fi suficiente. Toshiba a abordat totodata pentru asistenta banca Development Bank of Japan (DBJ), care este sustinuta de guvern, a declarat o sursa apropiata situatiei, conform News.ro.

Alte surse au spus ca directori ai Toshiba vor discuta cu reprezentantii principalelor banci care care colaboreaza, cel mai devreme joi, pentru a discuta despre un posibil sprijin. Presedintele Sumitomo Mitsui Banking, una dintre aceste banci, a informat ca va sustine cat mai mult posibil Toshiba.

Reprezentantii DBJ si ai Mizuho Bank nu au fost disponibili pentru comentarii, iar cei ai Sumitomo Mitsui Trust Bank au refuzat sa comenteze. In 2015, Toshiba a fost afectata de un scandal legat de descoperirea unor nereguli in contabilitate, dar la sfarsitul anului trecut a iesit la iveala ca trebuie sa reevalueze semnificativ in scadere activele unui constructor american de centrale nucleare cumparat recent.

Surse apropiate situatiei au anuntat anterior ca activele diviziei respective trebuie reevaluate in sens negativ cu peste 4,4 miliarde de dolari. Reprezentantii Toshiba au refuzat sa comenteze. Actiunile Toshiba au scazut joi cu pana la 26%, dar au recuperat o parte din pierderi, incheind tranzactiile in declin cu 15%, ceea ce i-a conferit o capitalizare de piata de 11 miliarde de dolari.

Sursa foto: Lucian Milasan | Dreamstime.com