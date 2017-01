Metrorex a anuntat, in luna decembrie a anului trecut, ca statiile de metrou Laminorului si Straulesti, aferente sectiunii Parc Bazilescu - Straulesti din Magistrala 4 de metrou, in lungime de 2,1 kilometri, ar putea fi date in folosinta in primul trimestru din 2017. Filiala companiei germane, care a castigat contractul, are sediul in localitatea spaniola Tres Cantos, potrivit anuntului publicat pe SEAP, conform News.ro.

Metrorex a ales procedura de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare pentru ca ”lucrarile / produsele / serviciile pot fi furnizate numai de un anumit ofertant, din motive legate de protejarea unor drepturi de exclusivitate”, se arata in anunt. Siemens trebuie sa livreze un „sistem de siguranta si automatizare a traficului” pentru sectiunea Parc Bazilescu - Straulesti.

Pachetul include sisteme de monitorizare a trenurilor, sisteme informatice, servicii de instalare de echipament si de dezvoltare de software pentru controlul traficului feroviar. Compania poate subcontracta 25% din contract. Ministerul Transporturilor a anuntat inca din luna iunie a anului trecut ca vrea sa accelereze lucrarile la Magistrala 4 pe tronsonul Parc Bazilescu-Straulesti, care avea initial termenul de punere in functiune in 2016, si la Magistrala 5, pe tronsonul Drumul Taberei - Universitate, cu termen de punere in functiune in 2017.

Sursa foto: Daniel Caluian/Shutterstock.com