Luna cadourilor a adus vanzari record pentru comerciantii din Romania, care au inregistrat incasari mai mari cu pana la 80% pe fondul cresterii salariului mediu si a scaderii TVA in 2016, iar romanii au alocat mai multi bani pentru cumparaturi decat in luna decembrie a anului 2015, arata datele centralizate de News.ro.

Scaderea TVA de anul trecut, de la 24% la 20%, a fost unul dintre principalii factori ai mentinerii inflatiei in teritoriu negativ si ai avansului consumului in 2016. Rata anuala a inflatiei, care masoara evolutia preturilor de consum in ultimul an, a incheiat anul 2016 la nivelul de -0,5%, usor sub estimari.

In plus, castigul salarial mediu net la nivel national avea in noiembrie un ritm de crestere anual de 13,2%, potrivit datelor publicate recent de Institutul National de Statistica (INS).

Vanzarile comerciantilor din industria alimentara au crescut in ultima luna a anului trecut cu 10-15% fata de aceeasi perioada din 2015, potrivit Federatiei Sindicatelor din Industria Alimentara (FSIA).

Insa in ultimele doua luni preturile legumelor si fructelor au fost crescute nejustificat de catre transportatori care au speculat aprecierea dolarului.

“Singura problema a fost cresterea dolarului care a avut o influenta asupra pretului transportului de produse. Este o perioada in care fructele si legumele din Romania sunt aduse din tari care nu sunt membre ale UE si care lucreaza in dolari. (...) Avem cativa importatori de legume si fructe in Romania, au profitat de cresterea dolarului si au marit preturile mai mult decat trebuia. Este un mare dezavantaj pentru consumator”, a declarat presedintele FSIA, Dragos Frumosu, pentru News.ro.

Potrivit reprezentantiilor Carrefour, cele mai mari vanzari au fost inregistrate in ziele de 21, 22, 23 si 30 decembrie si au reprezentat 22% din vanzarile companiei in luna decembrie.

“Luna decembrie este luna de varf in retail si a fost la fel si in acest an. Vanzarile au fost mai mari decat cele din aceeasi perioada a anului trecut”, au subliniat reprezentantii Carrefour.

In decembrie si magazinele din marile centre comerciale au inregistrat vanzari in crestere, avand in vedere ca unele dintre ele au functionat chiar si de sarbatori.

AFI Cotroceni, Bucuresti Mall sau Plaza Mall au fost singurele centre comerciale care au fost deschise in zilele de Craciun si Anul Nou.

“In luna decembrie, romanii sunt mai predispusi cumparaturilor si aloca un buget mai mare, drept pentru care, valoarea cosului mediu de cumparaturi a fost considerabil mai mare fata de o luna obisnuita. (…) In medie, valoarea cosului de cumparaturi in AFI Cotroceni in 2016 a crescut cu 20%, in comparatie cu 2015”, a declarat, pentru News.ro, managerul general al AFI Cotroceni, Sorin Scintei.

Majorarea valorii cosului mediu achizitionat se datoreaza si masurilor legislative, respectiv scaderea TVA si cresterea salariului mediu, potrivit jucatorilor din piata.

Potrivit unui studiu publicat in luna decembrie de compania de cercetare Mednet Marketing Research Center, persoanele din marile orase din Romania, cu peste 100.000 de locuitori, erau dispuse sa aloce, in medie, un buget de 1.698 de lei (377 de euro) pentru cheltuielile de sarbatorile de iarna, in crestere cu 4,4% fata de bugetul alocat in aceesi perioada din 2015, de 1.626 de lei.

Unele dintre cele mai mari cresteri au fost inregistrate de retailerii de electronice si electrocasnice. Spre exemplu, retailerul Altex Romania, controlat de omul de afaceri Dan Ostahie, a inregistrat o crestere de 40% in decembrie 2016, fata de aceeasi perioada din 2015, ritm de crestere similar pe intreg anul 2016.

“Printre cele mai cautate categorii de produse din ultima luna a anului se numara gadgeturile si electrocasnicele mici, fiind produse potrivite pentru cadouri, dar si electrocasnicele mari”, sustin reprezentantii Altex.

Altex estimeaza un avans de 40% al vanzarilor si in luna ianuarie a acestui an, fata de aceeasi luna a anului trecut.

Si datele transmise de platforma online de anunturi Olx.ro arata ca cele mai vandute produse in luna cadourilor au fost electronicele si electrocasnicele, fiind realizate peste 160.000 de tranzactii la aceasta categorie pe platforma online.

Cea mai mare crestere din randul comerciantilor consultanti de News.ro a fost inregistrata de Fashion Days, unul dintre cei mai mari retaileri online de moda din Romania.

“In decembrie 2016, Fashion Days a inregistrat o crestere de 80% a vanzarilor, comparativ cu decembrie 2015. Aceasta crestere se datoreaza ofertei foarte bune de produse pentru sezonul toamna-iarna 2016, asociata cu servicii precum livrare si retur gratuite pentru orice comanda, indiferent de valoarea acesteia”, a declarat, pentru News.ro, directorul departamentului de marketing al Fashion Days, Andrei Chirila.

Retailerul de bricolaj Praktiker a inregistrat, in ultima luna a anului 2016, o crestere de 2,9% comparativ cu luna decembrie a anului 2015 si estimeaza un avans de 10% al vanzarilor in luna ianuarie a acestui an, fata de aceeasi luna a anului trecut.

