Romania este o destinatie tot mai atractiva pentru companiile cu capital strain, care gasesc in tara noastra oportunitati de dezvoltare mai bune decat in alte state.

2016 a fost un an bun pentru economia romaneasca, iar companiile straine au profitat de aceasta perioada pentru a patrunde pe piata din Romania sau pentru a-si consolida pozitia in domeniile in care activeaza. Astfel, in prima jumatate a anului trecut, investitiile straine directe au crescut cu 15%, la 1,12 miliarde euro, asta in conditiile in care firmele cu capital strain au rambursat imprumuturi catre companiile-mama de 595 milioane de euro, potrivit datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei si analizate de News.ro.

Investitiile straine directe sunt considerate cele mai benefice investitii realizare de companiile straine intr-o economie, deoarece sunt principala sursa de finantare a deficitului bugetar, au efecte pozitive asupra economiei si a salariilor si sunt efectuate pe termen lung.

Industria este sectorul economic care a atras majoritatea investitiilor directe, in ultimii 26 de ani. Este urmata de sectorul financiar si de cel al asigurarilor si sectorul constructiilor si dezvoltarii imobiliare. Piata imobiliara din Romania a fost grav afectata de criza din 2008, mai putin dezvoltarea birourilor pentru companiile imobiliare, spune Liviu Tudor, presedintele Genesis Development.

„Birourile au fost atractive pentru ca in timpul crizei au reprezentat unul dintre pilonii de rezistenta, avand in vedere ca multinationalele au sustinut aceasta zona. Tot sectorul imobiliar a suferit in criza , mai putin birourile cu multinationale. Pentru zona de birouri, parerea mea este ca avem deja o supraoferta si nu m-as grabi la dezvoltare”, a spus Liviu Tudor in cadrul unei conferinte de specialitate, organizata de wall-street.ro.

Companiile olandeze au facut cele mai mari investitii in Romania, insumand 16,1 miliarde de euro, adica 15% din totalul investitiilor straine directe. Olanda este urmata de Austria, care a investit peste 9,13 miliarde de euro, si Germania, cu 7,99 milarde de euro. Cipru ocupa a patra pozitie in topul investitiilor directe, cu 4,42 miliarde de euro. Explicatia pentru care o tara mica precum Cipru are capacitatea de a investi atat de mult intr-un alt stat este simpla: la fel ca in Olanda, multe companii au domiciliul fiscal aici, cu toate ca au sediul in alte state. Astfel, aceste firme se bucura de conditii fiscale mai relaxate si nu platesc taxe si impozite la fel de mari cum ar plati in tara de origine.

In top mai apar state precum Franta, Italia, Luxemburg, Elvetia, Grecia si SUA, cu investii care variaza intre 4 si 1,5 miliarde de euro.

Sectorul bancar, al doilea in topul investitorilor

Nici sectorul financiar si cel al asigurarilor nu au dus lipsa de finantare straina. Cele doua au reusit sa atraga investitii de 8,42 miliarde de euro, urmate de sectorul imobiliar, care a atras 7,86 miliarde de euro. In top mai apare si sectorul de activitati profesionale, stiintifice, tehnice, administrative si servicii suport, din zona IT-ului, cu investitii straine directe de 4,05 miliarde euro, iar tehnologia informaĊ£iei si comunicaĊ£iilor a adus 3,69 miliarde euro.

In ceea ce priveste regiunile din tara preferate de investitori, Bucurestiul si judetul Ilfov se detaseaza clar de restul. 38,24 miliarde de euro au ajuns in aceasta regiune, in timp ce zona din centrul tarii a atras abia 5,83 miliarde de euro, iar vestul, 5,23 miliarde de euro. Cel mai prost la capitolul investitiilor straine directe sta Oltenia, cu 2,17 miliarde de euro, dar si nord-estul tarii, unde au ajuns doar 1,66 miliarde de euro.

