2016 a fost anul in care comertul online din Romania a depasit granita de 6 miliarde de lei, afacerile din acest sector urmand sa se situeze la un nivel istoric pentru Romania. Din aceasta „hora a Internetului” nu puteau sa lipseasca jucatorii din industria de mobila si accesorii, tot mai multe companii din domeniu deschizandu-si propriile magazine online si atingand, prin intermediul tehnologiei, o masa mai mare de consumatori.

Evolutia tehnologica din ultimii ani, asociata cu extinderea serviciilor de internet si ieftinirea terminalelor (laptopuri, smartphone-uri, tablete etc.) au contribuit decisiv la dezvoltarea pietei e-commerce. Tot mai multi romani au invatat cum sa cumpere online, care sunt avantajele, cum sa caute alternativa la magazinele clasice.

Mai mult, prin deschiderea unui magazin online companiile pot atinge audiente mai generoase, fapt care in mediul fizic nu este la fel de usor, in ciuda unei expansiuni accelerate. Cu ajutorul unui magazin online si al tehnologiei retailerii pot fi mai aproape de clientii care prefera sa achizitioneze produsele simplu, din fata calculatorului, fara a se mai deplasa intr-un magazin fizic.

Acesta este si cazul retailerului danez de mobila si accesorii JYSK, ce a lansat propriul magazin online pentru Romania in noiembrie 2015, dupa ce in prealabil a avut disponibil serviciul Click&Collect – rezerva online, ridica din magazin. Ambele variante sunt menite sa faciliteze procesul de cumparare.

„In acest moment avem 39 de magazine fizice in toata tara, iar politica noastra este sa fim cat mai accesibili pentru clienti, atat in ceea ce priveste preturile, cat si in privinta proximitatii. (…) Magazinul online vine cu un sortiment de produse extins, pentru ca pe site clientii vor gasi si produse care nu sunt disponibile in magazinele fizice. Comportamentul consumatorilor s-a schimbat foarte mult in ultimii ani, din ce in ce mai multa lume prefera sa achizitioneze online, indiferent despre ce categorie de produse vorbim, de aceea era normal sa oferim clientilor posibilitatea de a achizitiona produsele noastre si online”, a spus Alex Bratu, country manager JYSK Romania si Bulgaria.

Intrucat vorbim de comenzi care sunt plasate prin intermediul unei game variate de terminale (laptop, tablete, telefoane mobile etc.) valoarea medie a unei comenzi online este de trei ori mai mare decat cea a uneia in magazinele fizice. In plus, clientii online prefera produsele de valoare mare, in timp ce in magazinele fizice acestia achizitioneaza si produse mari, dar si articole cu o valoare mica, precum decoratiuni sau accesorii pentru casa.

Companiile investesc anual sume importante in infrastructura magazinelor online pentru ca acestea sa devina mai “user-friendly” si vizita pe site sa fie cat mai comoda pentru utilizatori si sa se concretizeze intr-o achizitie.

„Lucram in permanenta la imbunatatirea magazinului online, la calitatea serviciilor online si la imbunatatirea structurii site-ului, astfel incat procesul de achizitie sa fie cat mai simplu pentru cumparator. In toamna anului trecut, de exemplu, am schimbat complet design-ul site-ului si l-am simplificat pentru a scoate in evidenta produsele si pentru a-i ajuta pe utilizatori sa gaseasca mai usor ceea ce ii intereseaza. Anul acesta vom continua sa imbunatatim magazinul online si, in plus, planuim sa avem mai multe produse disponibile online”, mai spune Bratu.

In ceea ce priveste JYSK, retailerul beneficiaza de suportul unui departament de e-Business din Danemarca responsabil de actiunile din digital si social media pentru toate tarile unde compania este prezenta. La nivel local, JYSK are un social media&digital coordinator si un departament de Serviciu Clienti, care se ocupa de solicitarile venite de la clienti pe Facebook. „Vrem sa fim la dispozitia clientilor nostri si, de aceea, comunicarea pe Facebook este foarte importanta pentru noi, atat inainte de vanzarea unui produs, cat si dupa”, a mai punctat Alex Bratu.

Business la un click distanta

Pentru a fi cat mai aproape de categoria de consumatori intitulata generic „Easy Shoppers” – cei care isi doresc un proces de cumparare usor, vor sa aiba acces rapid la produse, sa gaseasca usor informatii si ghiduri despre produsele care ii intereseaza si sa nu piarda mult timp la cumparaturi – companiile sunt nevoite sa se adapteze in timp real ultimelor noutati din domeniul tehnologic. In acest sens, Vodafone pune la dispozitie Ready Business Score, un instrument prin care companiile isi pot evalua afacerea si pot face comparatii cu piata luand in considerare eficienta din punct de vedere al infrastructurii si solutiilor de comunicatii folosite.

Ready Business Score analizeaza intr-un chestionar caracteristicile unei afaceri, de la dimensiune si provocari specifice, pana la modul de lucru si nivelul de mobilitate. Pe baza raspunsurilor, rezulta un raport de evaluare detaliat despre conectivitate si modul de utilizare a infrastructurii de comunicatii precum si solutii de imbunatatire a afacerii.