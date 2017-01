Yahoo a obtinut profit si venituri peste asteptarile analistilor in trimestrul patru al anului 2016 si a anuntat luni ca vanzarea diviziei de Internet catre Verizon Communications ar trebui sa fie finalizata in trimestrul al doilea, atenuand in acest fel temerile unora dintre investitori ca acordul ar putea sa nu mai aiba loc, transmite Reuters.

Tanzactia de 4,8 miliarde de dolari ar fi trebuit initial sa se incheie in primul trimestru, dar a fost intarziata de dezvaluirea a doua atacuri majore ale hachkerilor care au expus date confidentale apartinand unor peste 1 milion de clienti ai Yahoo. Comisia americana pentru bursa si valori mobiliare a deschis o investigatie, pentru a vedea daca Yahoo ar fi trebuit sa anunte mai devreme investitorii datele compromise, a relatat luni Wall Street Journal, conform News.ro.

Yahoo a precizat ca a cheltuit circa 10 milioane de dolari in legatura cu bresa de securitate din 2014, anuntata in septembrie 2016, si cu un alt atac produs in 2013, facut public in decembrie. Veniturile au urcat cu 15,4%, de la 1,27 miliarde de dolari in urma cu un an la 1,44 miliarde de dolari. Compania a obtinut un profit net de 162 milioane de dolari, comparativ cu o pierdere de 4,43 miliarde de dolari in intervalul similar al anului precedent. Rezultatul trimestrului patru al anului 2015 a inclus revizuirea in scadere a unor active cu 4,46 miliarde de dolari.

Sursa foto: Shutterstock/Lucian Milasan