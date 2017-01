Esti obisnuit sa bei cafea (si) la birou? Daca nu, iata cateva argumente care ar trebui sa te ajute sa te razgandesti. Acestea tin si de calitatea muncii, si de sanatate si de – bineinteles - avantajele pe care le propune KAFUNE, brandul propriu de cafea cu servicii integrate incluse al companiei La Fantana.

1. Productivitatea

S-a demonstrat stiitific legatura dintre cafeina si imbunatatirea memoriei si a scapacitatii de concentrare. Mai multe teste au relevat faptul ca un consum moderat de cafea ajuta la reducerea timpilor de reactie ai organismului, imbunatateste memoria pe termen scurt si inabusa activitatile hormonale care ne fac stresati sau iritati. Pe scurt, suntem mai „pe faza” sla ce se intampla in jurul nostru. Toate acestea inseamna, la locul de munca, mai multa productivitate.

2. Castigi timp si buna dispozitie

Disponibilitatea permanenta a cafelei la birou scade semnificativ timpul pe care un angajat l-ar pierde cautand o cafea in alta parte sau intarziind pentru ca a stat sa-si ia o cafea de la vreun colt de strada. Numeroase companii au inteles de mult timp ca a pune cafea la discretia angajatilor este o investitie amortizata in eficienta resursei umane. Mai mult, cu KAFUNE nu vorbim despre orice cafea, ci de o cafea BUNa. Faptul ca iti pui pe birou o cafea aromata, cremoasa si cu gust echilibrat in locul vreunei chestii amarui si inspide nu poate fi decat de bun augur pentru eficienta ta de peste zi.

3. Sanatate-n cana aburinda

Despre efectele benefice ale cafelei asupra organismului s-a tot vorbit. De la faptul ca stimuleaza dopamina, hormonul fericirii, pana la rolul pe care-l poate avea in lupta cu bolile degenerative si cu imbatranirea, cafeina are un rol tot mai recunoscut de medicina moderna. Faptul ca la birou, unde-ti petreci buna parte din ziua ta activa, ai la indemana o substanta care si pe termen scurt, si mediu, si lung iti face bine (daca e consumata cu moderatie, bineinteles) este un plus pentru sanatatea ta.

4. Confort

Aici vorbim despre cafeaua KAFUNE si despre serviciile integrate care vin cu aceasta. Ai o cafea foarte buna, de inspiratie braziliana si cu gust desavarsit, pe care ti-o aducem la birou, lunar, in functie de abonamentul pe care l-ai ales. Venim si cu aparatul care-ti va face cafeaua, il instalam la tine la firma si te invatam sa-l folosesti. iti asiguram, desigur mentenanta si service pe durata contractului. Astfel vei avea in permanenta la locul de munca o sursa de energie, un ajutor la concentrare, un medicament cu bataie lunga si cea mai iubita bautura din lume, astfel ca tu sa te poti concentra pe munca insasi. Noi numim asta confort.