Rewe Romania, retailerul care opereaza magazinele Penny Market, vrea sa deschida inca 200 de magazine pana in 2025, cu o investitie de 80 de milioane de euro pe an, au declarat miercuri reprezentantii companiei, in cadrul unei conferinte de presa.

“Anul acest am deschis al 200-lea magazin. Pana in 2025 vrem sa ajungem la 400 de magazine. Vrem sa deschidem 25 de magazine pe an. (…) Investim 80 de milioane de euro pe an in Romania si vom continua programul nostru pana in 2025”, a declarat directorul general al Rewe Romania, Daniel Gross. El a precizat ca printre planurile companiei se numara deschiderea depozitului din Buzau, in martie, cu o suprafata de 19.000 metri patrati, dar si largirea depozitelor din Turda si Stefanesti cu cate 4.000 de metri patrati, conform News.ro.

In ceea ce priveste procesul de remodelare a magazinelor Penny Market, directorul general Rewe Romania a afirmat ca anul trecut compania a remodelat 50 de magazine si va mai moderniza inca 50 anul acesta. “Pana in 2018 vrem sa terminam procesul de remodelare a magazinelor”, a completat Gross.

Intrebat de rezultatele financiare, directorul Rewe Romania estimeaza ca firma va inregistra o cifra de afaceri de 1,3 miliarde euro in 2025, in conditiile in care “vorbim de 400 de magazine si plecam de la premiza ca un magazin face 3 miloane de euro”. In prezent, Penny Market are o cota de piata de 5% si estimeaza ca in urmatorii ani va ajunge la 10%, in cel mai bun scenariu posibil.

Potrivit reprezentantiilor companiei, in magazinele Penny Market ponderea produselor proaspete romanesti este de 60%, iar intentia companiei este de a creste aceasta cota la 80-90%. Totodata, oficialii Rewe spun ca intentioneaza sa schimbe formatele magazinelor pentru a aduce mai multe produse proaspete, astfel incat sa devina mai atractive pentru cat mai multi romani. Penny Market are 3.000 de angajati si vrea sa ajunga la 4.000 de persoane in acest an. “Legat de salarii, avem un pachet competiv care este in linie cu ce se intampla in Romania”, a spus Gross.

Compania chiar a inaugurat si un post de radio, denumit Penny FM, pentru a comunica mai bine cu angajatii. Radioul va putea fi ascultat in reteua de magazine Penny Market din toata tara, iar acesta se adreseaza si clientiilor. De asemenea, din acest an compania renunta la brandul XXL MegaDiscount, sase magazine urmand sa fie rebranduite in Penny, iar doua vor fi inchise. Potrivit estimarilor sefului Rewe, firma va vinde in acest an cele doua magazine XXL. Intrebat de ce nu a functionat brandul XXL, Gross a spus ca pur si simplu nu a functionat si a preferat sa parieze pe brandul care a functionat cel mai bine, respectiv Penny Market. Principalul concurent al retailerului pe segmentul pe care activeaza este Lidl.

