Benihana este singurul restaurant teppan, parte a deja celebrului lant japonez, care pune la dispozitia clientilor bucataria teppanyaki originala alaturi de barul sushi. Ambianta restaurantului recreeaza identitatea orientala a brand-ului prin detaliile traditionale japoneze precum ceramica si kimono-urile autentice. Poatet datorita tuturor acestor motive restaurantul s-a si bucurat de-a lungul timpului de aprecierea celor care i-au trecut pragul dar si de numeroase premii din partea revistelor de specialitate (Food&bar, TimeOut, Restograf) fiindu-i apreciate eforturile de a populariza acesta experienta unica in peisajul gastronimic local.

Pentru a veni in intampinarea iubitorilor artei culinare japoneze, Benihana pune la dispozitia doua optiuni excelente pentru cei care doresc un pranz cu totul diferit precum The Teppan Lunch si The Benihana Bento Box in care se regasesc atat savoarea bucatariei japoneze cat si atentia la cele mai mici detalii chiar si cand vine vorba de forma de prezentare si ambalare speciala, toate acestea la un pret la fel de “apetisant”.



Mereu dornici de face surprize placute iubitorilor bucatariei japoneze, Benihana organizeaza Sushi Training Class - pentru cei interesati de a experimenta si parcurge tainele prepararii sushi-ului sub indrumarea unui Chef Benihana. Participantilor le sunt puse la dispozitie un kit de formare, inclusiv unul pentru rularea sushi-ului, palarie, manusi si sort personalizate si vor invata diverse retete selecte de sushi, maki si sashimi. Sushi Training Class este o idee creativa si distractiva pentru grupuri de minimum 8 persoane care doresc sa incerce o experienta noua!

Benihana Japanese Steakhouse & Sushi Bar isi asteapta invitatii in deja bine cunoscuta locatie din inima Bucurestiului, din cadrul hotelului Sheraton Bucuresti.

Pentru detalii si rezervari va asteptam pe pagina noastra: http://sheratonbucharest.com/ro/