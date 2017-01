Aeroportul din Frankfurt este unul dintre cele mai mari zece terminale de marfa din lume, cu o capacitate de peste 2,1 milioane de tone anual. Cel mai mare aeroport din Romania, Henri Coanda, are un trafic anual de peste 30.000 de tone de marfa, potrivit News.ro.

Programul rigid al birourilor vamale din Romania si birocratia excesiva ii determina pe multi comercianti care transporta marfa cu avionul sa aleaga alte destinatii. Biroul vamal al aeroportului din Frankfurt, cel mai mare terminal cargo din Europa, are program non-stop, iar simplitatea intocmirii unui dosar este un alt avantaj, a explicat Luiza Carpov.

”In Frankfurt sunt necesare mai putine documente, iar daca acestea sunt corecte, procesul de import poate dura si 10-15 min. Exista si posibilitatea de a apela la serviciul de vama fiscala. Prin intermediul acestuia se poate face procesul de import, fara a se achita datoriile vamale”, a declarat Carpov.

Datoriile vamale se pot achita pana la livrarea marfurilor, ceea ce inseamna ca avizul dat de vama nu va depinde de trimiterea dovezii de plata a acestora. Datoriile vamale sunt compuse din taxe vamale, aceleasi pentru comunitatea europeana, si TVA. Un alt avantaj semnificativ este faptul ca, pentru TVA, se poate obtine o amanare a platii. Astfel, acesta se plateste dupa vanzarea bunurilor, nu anticipat, ceea ce inseamna lichiditati mai bune pentru companii, a explicat Carpov.

In plus, aeroportul din Franfkurt ofera mai multe solutii de transport, iar gradul sau de dezvoltare si eficienta este unul dintre cele mai mari la nivel global. Printre punctele mai putin avantajoase se numara timpul mai mare de procesare al marfurilor. ”Avand in vedere volumul mare de marfa, timpul de procesare a marfurilor, adica acel proces de la sosirea avionului pe pista pana la primirea unui numar de depozit, este considerabil mai mare decat cel de pe Otopeni. Procesarea poate dura pana la 10-12 ore in Frankfurt, fata de 3-5 ore in Otopeni”, a declarat Luiza Carpov.

Piata transportului aerian de marfa a avut o evolutie buna in decembrie si prima parte a lunii ianuarie, ceea ce creeaza premisele pentru o evolutie buna in acest an. Vor aparea insa probleme in ceea ce priveste spatiile disponibile pentru transport, atat pentru aeronave cat si pentru vase, a avertizat Carpov. ”Dupa falimentul firmei coreene de shipping Hanjin, al saptelea transportator maritim din lume, care a avut loc in august 2016, s-a declansat o criza pe piata transporturilor din punct de vedere a disponibilitatii spatiilor de incarcare. S-au inregistrat intarzieri mari in timpul de tranzit si, desi sunt deja sase luni de la anuntarea falimentului, situatia nu a revenit la normal”, a declarat Luiza Carpov.

Ea a precizat ca, avand in vedere cererea mare, preturile s-au mentinut ridicate. Totusi, tendinta preturilor este de scadere, dar nu atat de pronuntat ca in anii anteriori. Perioada ce precede anul nou chinezesc este, de regula, o perioada aglomerata, cu cerere mare atat pentru partea de transport aerian cat si maritim. Luiza Carpov estimeaza pentru acest an o crestere a volumelor in industria accesoriilor de telefoane, a textilelor si a tigarilor electronice cu impact direct si asupra cifrei de afaceri inregistrate de Yawo Services.

”In ultima perioada, volumele pentru aceste ramuri au crescut considerabil, prin urmare ne-am bugetat o crestere de 35% a cifrei de afaceri pentru 2017. Anul acesta ne vom axa pe eficientizarea serviciului si cresterea calitatii acestuia. Intr-o piata in care se pune accent pe pret, vom incerca sa aducem in fata importanta unui serviciu calitativ”, a declarat Luiza Carpov.

Sursa foto: Alexander Chaikin / Shutterstock