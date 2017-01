Pehart Tec Grup este controlat de fondul de investitii Abris Capital Partners, in parteneriat cu omul de faceri Ioan Tecar. Facilitate de credit accesata este de tip revolving multivaluta.

"Facilitatea de credit are o maturitate de trei ani, cu optiunea de prelungire pe doi ani si va fi utilizata de Pehart Tec Grup pentru refinantarea partiala a creditelor existente si pentru acoperirea nevoilor de capital de lucru. In cadrul acestei finantari, BCR are calitatea de Coordonator, Aranjor Principal Mandatat si Agent. De asemenea, BCR si Banca Transilvania au mai acordat Pehart Tec Grup finantari bilaterale in valoare totala de aproximativ 19 milioane de euro, utilizate pentru investitiile efectuate in ultimii ani in extinderea si modernizarea capacitatilor de productie", se arata in comunicatul transmis de banci.

Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen (NNDKP) au actionat in calitate de avocati pentru sindicatul de banci, iar Clifford Chance Badea, biroul local al firmei internationale de avocatura Clifford Chance, a acordat asistenta fondului de investitii Abris Capital Partners si Pehart Tec Grup.

Pehart Tec Grup este cel mai mare producator de hartie tissue din Romania si unul din cei mai importanti din Europa de Sud - Est. Grupul a fost infiintat de domnul Ioan Tecar in anul 2007, iar in luna iunie 2015, fondul de investitii Abris Capital Partners a achizitionat pachetul de control. Grupul opereaza pe doua platforme de productie situate in Dej (judetul Cluj) si Sebes (judetul Alba), avand o capacitate de productie de 100.000 tone pe an de hartie tissue si, respectiv 30.000 de tone produs finit (hartie igienica, prosoape de bucatarie, servetele).

Produsele Pehart Tec Grup sunt comercializate pe piata interna si pe piata Europei Centrale si de Sud-Est.