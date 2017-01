Anul trecut, compania, lansata in 2002 de Calin Ianta si Radu Ionescu, fosti colegi de facultate, a inregistrat o cifra de afaceri de peste 29 milioane de lei. Dacia Plant si-a propus sa treaca de 30 de milioane de lei in 2017, iar in 2020 sa ajunga la o cifra de afaceri de peste 45 de milioane de lei.

Pentru acest an compania a pregatit pentru acest an un buget de investitii de 3,2 mil. lei, potrivit datelor furnizate wall-street.ro. Investitiile in marketing si promovare vor totaliza 2,1 mil. lei, restul fiind directionati spre extinderea si modernizarea sectiei de tincturi.

„Competitivitatea din ce in ce mai crescuta pe piata de suplimente naturale si un grad ridicat de educatie a consumatorilor ne determina, factual si moral, sa investim in extinderea si modernizarea capacitatii de productie de la Bod”, a declarat Traian Ionescu, director administrativ Dacia Plant.

Dacia Plant a investit 50.000 euro in relansarea identitatii de companie si a brandului. In total, Dacia Plant a bugetat anul trecut investitii de 350.000 de euro in marketing.

Daca in urma cu 14 ani canalul de intrare al produselor Dacia Plant in piata a fost reprezentat de magazinele naturiste, in prezent distributia se face si prin intermediul lanturilor de farmacii, a farmaciilor independente si, mai nou, a marilor lanturi de magazine din retail. Produsele sunt disponibile in peste 5.000 de puncte de vanzare.

Afacerea Dacia Plant a fost infiintata in anul 2002 de catre Calin Ianta si Radu Ionescu, fosti colegi de facultate, care au imprumutat de la parinti 100 de euro pentru a investi in plante medicinale. Patru ani mai tarziu, cei doi antreprenori cumparau terenuri pentru culturi proprii, iar in 2010 deschideau, langa Brasov, fabrica de la Bod. In prezent, compania are 205 angajati.

Piata suplimentelor alimentare era estimata anul trecut la peste 250 mil. euro, unul dintre principalii competitori ai Dacia Plant pe acest segment fiind compania Secom.