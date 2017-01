Acum cateva saptamani am fost intr-un magazin electroIT si mi-am luat un televizor – nu cine stie ce, “de bucatarie”. Am intrebat, in treacat, de garantie – 2 ani, cu posibilitate de a prelungi, daca platesc o suma modica. M-am multumit cu 2 ani. Te-ai gandi, nu-i asa, ca o lucrare ce presupune turnarea de asfalt pe una dintre cele mai circulate artere din Bucuresti ar trebui sa aiba o garantie (mult) mai mare, nu e asa? Afla ca te inseli.

In decembrie, chiar “in buza” alegerilor Parlamentare, cand deja incepuse ca gerul sa isi arate coltii, se turna de zor asfalt pe B-dul Iuliu Maniu. Intamplator locuiesc chiar acolo, aproape de Lujerului, asa ca m-am oprit cateva clipe langa o echipa de muncitori care trebaluia asiduu, pe o temperatura de -3 grade, sa ii intreb de sanatate.

“Salut! Scuze deranjul…ma intrebam si eu, este ok sa turnati asfalt pe gerul asta? Adica…din ce stiu…”

Raspunde, proptit intr-o lopata, un mester. “Pai ce, normal ca nu e bine! Dar avem ordine de sus! Vin alegerile ce mama *@($!, asa ca bagam, nu mai conteaza ce si cum!”.

Asa ca am trimis, a doua zi, intrebari catre Primaria Sectorului 6 care m-a trimis apoi la Primaria Municipiului Bucuresti, pastorita de Gabriela Firea.

Le-a luat 2 luni sa imi raspunda la intrebari, desi, prin lege, sunt obligati sa o faca in termen de maxim 30 de zile, fiind informatii de interes public.

Cine a castigat licitatiile si la ce pret

Doua companii au castigat licitatia pentru asfaltarea B-dului Iuliu Maniu.

In primul rand, este vorba de un client vechi al contractelor cu primarii, Straco Group SRL. Compania este aflata in insolventa si are un istoric plin de contracte dubioase cu statul – cadouri facute edililor PSD, in special din Sectorul 3 (Robert Negoita primar)

Mai mult, Alexandru Horpos, proprietar al Straco, este acuzat de dare de mita (8 milioane de euro).

Compania are, pe hartie, pierderi de 66 de milioane de lei in 2015.

A doua companie este, de asemenea, invaluita in dosare penale. Este vorba de Strabag SRL, alt client fidel al statului roman. In urma cu doi ani, compania era urmarita penal intr-un dosar de evaziune fiscala, cu un prejudiciu estimat la circa 30 de milioane de euro.

Trecand peste faptul ca, se pare, in Romania nu mai exista firme de asfaltari care sa nu fie cercetate/urmarite penal sau in insolventa, am intrebat Primaria Generala valoarea si garantia lucrarilor.

Pretul pentru asfaltari s-a ridicat la aproape 2,5 milioane de lei, fara TVA.

Desi mai multe surse, inclusiv legi, indica faptul ca asternerea mixurilor asfaltice se face la temperaturi pozitive, pe o suprafata uscata, lucrarile intrerupandu-se pe vant puternic sau ploaie, echipele au lucrat aproape zi-noapte (pentru a finaliza, probabil, inaintea alegerilor?) pe temperaturi negative sau suprafete umede.

Primaria se apara spunand ca au fost respectate specificatiile standardului SR EN 13108-1.

“Deoarece contractul a fost semnat pe data de 15.11.2016, Administratia Strazilor a considerat oportuna repararea anumitor tronsoane de strazi ce necesitau interventii pentru asigurarea traficului in conditii normale in perioada sezonului rece”.

Daca un laptop sau un televizor au garantie de 2 ani, cu posibilitate de a prelungi, Primaria si Administratia Strazilor au acceptat un contract cu garantie de doar…1 an.

Cum caracterizati felul in care sunt alese companiile de asfaltare de catre CNANDR, Administratia Strazilor sau Primarii? Va invitam sa comentati.

Sursa foto: Shutterstock: vodograj