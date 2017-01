Centrul Vechi, considerat un pol al distractiei, functioneaza "foarte bine" in weekend (vineri seara-duminica), insa in timpul saptamanii "nu se intampla mare lucru acolo" si asta pentru ca lipsesc magazinele de haine care atrag trafic si genereaza clienti in localuri, sustine Radu Tanase, proprietarul Calif, care a avut o unitate si vrea sa se reintoarca in zona istorica a Bucurestiului.

Business-ul Calif, cu doua unitati in Bucuresti - Iancului si Militari, a incheiat 2016 cu o cifra de afaceri de 2,7 milioane de euro, in scadere de la peste 3 milioane de euro comparativ cu acum doi ani cand opera si o unitate in Centrul Vechi. Insa, chiar si asa, unitatea din Centrul Istoric se clasa pe locul doi dupa Calif Iancului in ce priveste incasarile din cauza faptului ca traficul este mic in timpul saptamanii.

"Centrul Vechi functioneaza foarte bine in weekend. Pe timp de zi si in timpul saptamanii nu se intampla mare lucru acolo. Noi (n.r.: Romania) nu stim sa cream strazi in care sa ai si zona de mancare, si zona de entertainment, si zona de retail. Noi nu avem retail si cand nu ai retail nu generezi trafic. Ne uitam la orice capitala europeana si vedem mult trafic stradal. Noi ne-am invatat in mall-uri. Am luat modelul Polonia si ne-am invatat asa. Si atunci Centrul Istoric de duminica pana joi are un trafic scazut, lucru care nu se intampla la Iancului, unde este constant", spune fondatorul Calif.



Radu Tanase este de parere ca magazinele pe care le regasim in mall-uri trebuie sa intre in Centrul Vechi pentru a genera trafic localurilor de acolo si de luni pana joi. In prezent, in Centrul Vechi sunt H&M, Koton, Adidas, Vodafone, Carturesti, Catto, Marelbo si magazinele cu rochii de mirese care “trebuia sa fie ajutate”, insa nu este suficient, intrucat romanii s-au invatat in mall. Astfel, daca Centrul Vechi ar avea mai multe magazine, ar deveni cea mai mare zona comerciala pietonala din Bucuresti, asa cum este Las Ramblas in Barcelona sau alte zone in Europa.

"Garantat trebuie sa se intample lucrul asta (n.r.: sa intre magazinele in Centrul Vechi). Nu s-a creat din povestea asta (n.r.: magazinele cu rochii de mireasa de pe Lipscani) un carlig care sa atraga trafic. Punctul forte al Centrului Vechi este ca in weekend genereaza un trafic enorm, ceea ce in termeni de imagine poti castiga foarte mult. Mai mult, este punctul in care avem cei mai multi straini, ceea ce te ajuta. Este un turism de distractie la noi. Pe tineri nu-i intereseaza neaparat sa viziteze Arcul de Triumf si Casa Poporului, ii intereseaza sa se distreze", explica Radu Tanase.

De aceea, antreprenorul pe axeaza pe zone cu mult trafic, cum ar fi intersectiile cu guri de metrou, pentru a deschide noi unitati de fast-food.

Sursa foto: joyfull / Shutterstock.com